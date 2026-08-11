“Te amo, Colombia”: James Rodríguez y Luis Díaz envían emotivos mensajes tras el terremoto

Colombia vive momentos difíciles luego del fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto, que ha dejado cientos de personas afectadas en distintas regiones del país. Ante esta situación, los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz expresaron su solidaridad con los ciudadanos mediante mensajes publicados en sus redes sociales.

El capitán de la Selección de Colombia, James Rodríguez, compartió un mensaje en el que manifestó su preocupación por las consecuencias del terremoto y destacó la importancia de la unión entre los colombianos para superar la emergencia.

"Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados. La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar, y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar.

Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir. De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará.

A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llenan de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor. Te amo, Colombia", escribió el mediocampista, quien aseguró que las muestras de apoyo y el trabajo de los equipos de rescate representan una esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles.

🇨🇴🙏 ¡EL MENSAJE DE JAMES RODRÍGUEZ!



Después de 24 horas del terremoto que golpeó a nuestro país, el capitán de la Selección Colombia compartió un mensaje de apoyo y solidaridad para todos los afectados.#FutboleroGol pic.twitter.com/VLJQWkgvYI — Gol Caracol (@GolCaracol) August 11, 2026

James Rodríguez también agradeció la labor de las instituciones, los voluntarios y los cuerpos de socorro que atienden a las comunidades afectadas.

Por su parte, Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y uno de los referentes de la Selección de Colombia, se sumó a las muestras de solidaridad con un mensaje dedicado a las víctimas y sus familias. "Mucha fuerza a todos los afectados. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre", expresó el atacante colombiano en sus plataformas digitales.

🚨🇨🇴 FUERZA PARA COLOMBIA



Tras el fuerte terremoto que sacudió al país, Luis Díaz utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a todos los afectados. ❤️🙏



El sismo, de magnitud 7.4, provocó daños importantes en Pereira y otras zonas de Colombia.



🇨🇴❤️ Mucha… pic.twitter.com/iUeAHwOV4s — CRACKS (@cracks_oficial) August 10, 2026

La solidaridad de los dos referentes de la Selección de Colombia se suma al apoyo nacional e internacional surgido en las últimas horas, como muestra de unidad y esperanza para las comunidades afectadas.