Técnico de Olimpia, molesto por el arbitraje de Bryan López en la Copa Centroamericana

El técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, no ocultó su inconformidad con la designación del árbitro guatemalteco Bryan López para la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026 ante Cartaginés, equipo dirigido por el también guatemalteco Amarini Villatoro. Tras la derrota 1-0 en Costa Rica, el entrenador hondureño cuestionó el criterio arbitral y aseguró que su equipo buscará remontar la serie en el partido de vuelta.

La expulsión del delantero Yustin Arboleda al minuto 39 condicionó el planteamiento de Olimpia, que tuvo que afrontar gran parte del encuentro con diez jugadores. Espinel consideró que esa acción cambió el desarrollo del partido y señaló que su equipo había mostrado mejores condiciones físicas durante el segundo tiempo.

“También por ahí no estábamos cómodos cuando nos enteramos que por ahí el arbitraje era guatemalteco”, manifestó el entrenador, quien aclaró que no tiene nada en contra de los árbitros de Guatemala y reconoció que hay buenos silbantes en el país.

Sin embargo, Espinel cuestionó que se designara a un árbitro guatemalteco para un partido en el que Cartaginés es dirigido por Amarini Villatoro, también de Guatemala. A su criterio, elegir a un colegiado de otro país habría evitado posibles conjeturas alrededor de la designación.

“Creo que éticamente, mediante un razonamiento, hay que tomar mejores decisiones en ese sentido”, expresó el técnico, quien también aseguró que durante el primer tiempo percibió diferencias en el criterio para sancionar las faltas.

Pese al resultado adverso, Espinel destacó la actitud de sus jugadores y consideró que Olimpia mantuvo sus opciones de avanzar a la final. El entrenador afirmó que el equipo intentó buscar el empate durante el segundo tiempo, aunque le faltó claridad en el último pase y contundencia en el área rival.

Espinel confía en remontar ante Cartaginés

El técnico de Olimpia aseguró que la serie sigue abierta y que su equipo llegará al encuentro de vuelta con la obligación de buscar la victoria. Además, reconoció que la ausencia de Arboleda será una baja importante por la jerarquía y el aporte del delantero, aunque afirmó que ya tiene en mente quién podría sustituirlo.

Espinel insistió en que la derrota no cambia el objetivo de Olimpia y destacó el esfuerzo de sus jugadores, quienes, según dijo, dejaron en alto el nombre del club y del futbol hondureño pese a jugar en inferioridad numérica.

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“Hay que ir a trabajar duro, prepararse para la revancha, y creo que no está nada dicho todavía”, concluyó el entrenador, convencido de que su equipo tiene argumentos para buscar el boleto a la final de la Copa Centroamericana.