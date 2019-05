Ter Stegen es baja para el Barcelona en la final de la Copa del Rey por lesión en la rodilla derecha

“Ter Stegen sigue con las molestias en la rodilla derecha. Continuará en tratamiento durante las próximas semanas y será baja para el sábado”, apunta el comunicado del FC Barcelona.

A pesar de esta ausencia, el titular para el partido contra el Valencia ya estaba decidido, pues para los encuentros de Copa se ha alineado en las últimas temporadas el holandés Jasper Cillessen, quien podría jugar este fin de semana su último partido como azulgrana.

Como portero suplente para el partido contra el Valencia, todo apunta a que el entrenador Ernesto Valverde convocará a Iñaki Peña, portero del Barcelona B, que ya ha viajado con el primer equipo en las últimas citas.

Un día como hoy en 2014 Ter Stegen fue presentado como nuevo portero del FC Barcelona.

