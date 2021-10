¡Terminó la espera! Maradona: sueño bendito, la serie biográfica ya está disponible

La tira, producida por BTF Media, en conjunto con Dhana Media y Latin We, promete reflejar “los triunfos y retos del legendario jugador de futbol, desde sus humildes comienzos en la ciudad de Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles”.

También mostrará su papel clave como líder de la selección argentina ganadora de la Copa Mundial en México 1986.

Los actores argentinos Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt fueron los encargados de ponerse en la piel de Maradona en las distintas etapas de su vida y su carrera.

La serie fue filmada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora.

Argentina, como país natal del ’10’, será el primer país en ver la emisión del primer capítulo llamado “Promesa”.

En este 10/10 maradoniano, sale el tráiler oficial a la cancha 💪⚽.

On this maradonian 10/10 the official trailer comes out to the field 💪⚽.#MaradonaTV pic.twitter.com/aTsXZ3urHu

— Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) October 11, 2021