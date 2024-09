Thiago sigue los pasos de su padre Lionel Messi, estrella del Inter Miami, y lo mostró recientemente en un juego de las inferiores donde marcó un vistoso gol.

El mayor de los hijos de Messi, que estuvo acompañado de su mamá Antonella Roccuzzo, presumió en sus redes sociales una foto con Thiago Messi. "Arranca nueva temporada de soccer mom”, indicó en su cuenta de Instagram. En las imágenes se ve muy motivada por estar presente en el partido de su hijo.

En las últimas horas, Thiago Messi volvió a ser noticia por ser el autor de uno de los goles de su equipo. En lo que constituyó el encuentro inaugural de la reciente temporada de la liga MLS Next, el Inter Miami aplastó 10-1 al Orlando City Youth SC, con la participación de Thiago.

Thiago Messi recibió el balón, mostró sus dotes de tener un buen dominio y con un fuerte disparo de derecha superó al arquero. El chico, que el 2 de noviembre cumplirá 12 años, sigue dando que hablar en la sub 13 de las Garzas, donde comparte en el plantel con Benjamín Suárez, hijo de Luis, quien acaba de retirarse de la selección de Uruguay.

Lo curioso de todo esto es que hace un tiempo atrás, el capitán de la selección de Argentina confesó que su hijo más grande no había forjado un vínculo con el balompié en sus primeros años. "No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el futbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha", indicó en aquel momento.

También fue confirmado para la temporada en el equipo de la categoría U10 Mateo Messi, el segundo hijo de Lionel y Antonella, de 8 años (cumple 9 el próximo miércoles). Aunque el debut para él llegará recién este domingo por la tarde, ante Futbol Beach Soccer Futsal Club, en el torneo de la Florida Academy League 2024.

GOAAAAALLLLLL!! 💥⚽️



Thiago Messi’s team won 10-1 against Orlando City Youth SC today!! pic.twitter.com/icuWK5W8BQ — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 8, 2024

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi?

Todo indica que Messi hará su regreso a las canchas el próximo sábado 14 de septiembre, cuando el Inter Miami enfrente como local al Philadelphia Union por la fecha 31 de la MLS. En caso de no jugar ese encuentro, podría hacerlo como visitante frente al Atlanta United.

En la selección de Argentina, lo esperan con los brazos abiertos para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas de octubre. A esa altura del calendario, los bicampeones de América se verán las caras con Venezuela como visitante y Bolivia de local.