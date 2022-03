Tuchel convencido de que el Chelsea “seguirá fuerte” después de la venta por Abramóvich

“No sirve de nada preocuparse porque no tenemos mucha influencia y puede que ninguna influencia en absoluto“, dijo Tuchel, en la víspera del partido de Premier League, previsto el sábado contra el Burnley, que pelea en la parte baja del campeonato.

Abramóvich, de 55 años, no está en la lista negra de sanciones británicas, previstas contra ciertos bancos y empresas rusas, por la invasión de Ucrania. Sin embargo, está preocupado por la posibilidad de que varios de sus activos sean incautados en las próximas semanas.

El millonario ruso “es un propietario apasionado, muy cercano al equipo, de sus logros, algo que es muy raro. Eso lo vuelve todo muy especial, y su balance en el club habla por sí solo”, concluyó el técnico alemán de los Blues.

