Tim Payne llega a Paraguay para fichar por Olimpia tras disputar el Mundial 2026

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Tim Payne llega a Paraguay para fichar por Olimpia tras disputar el Mundial 2026

El defensor neozelandés se incorporará al campeón paraguayo luego de disputar la Copa del Mundo 2026.

NOTA POR EFE

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AME2275. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/06/2026.- Imagen difundida por el paraguayo Club Olimpia del defensor Tim Payne, que disputa la Copa del Mundo con Nueva Zelanda y que fue confirmando este jueves como nuevo jugador del equipo. EFE/ @elClubOlimpia /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El defensa de la selección de Nueva Zelanda, tendrá su primera aventura en el futbol sudamericano. (Foto Prensa Libre: EFE).

El mediático defensor Tim Payne, que disputó el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, llegó este domingo a Paraguay para sumarse a las filas del club Olimpia, informaron medios locales.

"El nuevo jugador del club Olimpia Tim Payne ya se encuentra en el país", indicó en la red social X la radio Ñandutí, que publicó un video del jugador saludando en una zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción y está ubicado en la ciudad paraguaya de Luque.

Payne se incorporará al plantel dirigido por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez luego de disputar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda, que se despidió del certamen tras terminar cuarta en el Grupo G.

Payne dejó el Wellington Phoenix, de la liga australiana, para recalar en Olimpia, tres veces ganador de la Copa Libertadores y clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde espera rival entre el Vasco da Gama brasileño y el Independiente Medellín colombiano.

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El Decano, actual campeón del fútbol paraguayo, también se alista para disputar desde el 24 de julio el torneo Clausura local.

El 18 de junio pasado, Olimpia confirmó el fichaje de Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto promovido por el influente argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'el Scarso'.

El fichaje de Tim Payne también es parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global, aseguró el presidente del club, Rodrigo Nogués, el 19 de junio pasado.

Nogués dijo entonces que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo extender el fichaje por otro año.

Nacido en Auckland en 1994, Payne juega habitualmente como lateral derecho, aunque también puede hacerlo como central, y debutó con la selección de Nueva Zelanda con apenas 18 años. Desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.

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