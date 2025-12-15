Toluca se consagra bicampeón tras vencer a Tigres y consigue su título 12 en su historia

La Liga MX llegó a su cierre el pasado domingo con la disputa de la gran final de vuelta entre Toluca y Tigres, en un duelo dramático que se definió en el estadio Nemesio Díez, ante un lleno total y un ambiente electrizante en la grada.

Tras un empate 2-2 en el tiempo regular y en los tiempos extra, la serie se resolvió desde el punto penal en una tanda maratónica de 24 disparos, donde la tensión se apoderó de cada ejecución. Finalmente, Alexis Vega anotó el penal decisivo que le dio el título a los Diablos Rojos, desatando la euforia en la afición escarlata.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed se consagró campeón por segunda vez consecutiva, logrando el bicampeonato en torneos cortos, algo histórico para la institución toluqueña. Este logro coloca a Toluca en un lugar privilegiado dentro del futbol mexicano, al unirse a un selecto grupo de clubes que han conseguido esta hazaña en la era moderna.

El bicampeonato no solo reafirma el gran momento del equipo, sino también la capacidad de Mohamed para construir un proyecto sólido, y ganador.

Equipos que han logrado el bicampeonato en torneos cortos

Pumas: Clausura 2004 y Apertura 2004, bajo la dirección de Hugo Sánchez.

León: Apertura 2013 y Clausura 2014, con Gustavo Matosas.

Atlas: Apertura 2021 y Clausura 2022, con Diego Cocca.

América: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, con André Jardine.

Toluca: Clausura 2025 y Apertura 2025, con Antonio Mohamed.

Este título también tiene un significado especial para Toluca, ya que alcanzó su duodécima estrella, empatando a las Chivas del Guadalajara en la segunda posición histórica de máximos ganadores del futbol mexicano.

Máximos ganadores del futbol mexicano