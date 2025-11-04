Tottenham liquidó con una goleada a FC Copenhague por 4 a 0

Copenhague chocó ante Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium y se llevó un fuerte golpe por 4-0 en la fecha 4 de la Champions. El equipo de Thomas Frank no dio respiro a su rival y lo superó con amplitud en el juego y en el resultado. Brennan Johnson (18′ 1T), Wilson Odobert (5′ 2T), Micky van de Ven (18′ 2T) y João Palhinha (21′ 2T) fueron los artífices del abultado marcador. El 1 a 0 llegó con un disparo. El segundo y tercer gol ocurrieron con sendos remates, y la anotación que cerró la goleada ocurrió después de una jugada.

El delantero de Tottenham Richarlison desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 91 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Micky van de Ven. El defensor de Tottenham fue importante por convertir 1 gol.

Pedro Porro dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Tottenham fue importante por sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Tottenham, Thomas Frank, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Guglielmo Vicario en el arco; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven y Destiny Udogie en la línea defensiva; Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Brennan Johnson, Xavi Simons y Wilson Odobert en el medio; y Kolo Muani en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jacob Neestrup salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Dominik Kotarski bajo los tres palos; Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos y Marcos López en defensa; Jordan Larsson, Lukas Lerager, William Clem y Elias Achouri en la mitad de cancha; y Youssoufa Moukoko y Mohamed Elyounoussi en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Tottenham Hotspur Stadium fue Erik Lambrechts.

Para la siguiente fecha, Tottenham actuará de visitante frente a PSG, mientras que Copenhague recibirá a Kairat Almaty.

Cambios en Tottenham

59′ 2T – Salió Xavi Simons por João Palhinha

72′ 2T – Salió Destiny Udogie por Kevin Danso

73′ 2T – Salió Cristian Romero por Djed Spence

79′ 2T – Salió Wilson Odobert por Dane Scarlett

Amonestado en Tottenham:

38′ 1T Kolo Muani (Conducta antideportiva)

Expulsado en Tottenham:

11′ 2T Brennan Johnson (Roja directa)

Cambios en FC Copenhague

45′ 2T – Salió Jordan Larsson por Viktor Dadason

71′ 2T – Salieron Youssoufa Moukoko por Viktor Claesson, Mohamed Elyounoussi por Andreas Cornelius, Gabriel Pereira por Munashe Garananga y Kolo Muani por Richarlison

75′ 2T – Salió Elias Achouri por Robert

Amonestados en FC Copenhague: