Tottenham vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Villarreal. El partido se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium el martes 16 de septiembre a las 13:00 horas.

El duelo entre Tottenham y Villarreal correspondiente a la fecha 1 se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 13:00 horas, el martes 16 de septiembre.

Horario Tottenham y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Champions League 
