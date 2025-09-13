Tottenham vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Horario Tottenham y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
Toda la previa del duelo entre Tottenham y Villarreal. El partido se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium el martes 16 de septiembre a las 13:00 horas.
