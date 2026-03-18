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Tottenham y Atlético de Madrid se encuentran en la llave 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de Tottenham vs Atlético de Madrid. El duelo, a disputarse en el Tottenham Hotspur Stadium hoy, comienza a las 14:00 horas y será dirigido por Daniel Siebert.

Con goleada de ida, el Atleti llega a este encuentro buscando pasar a la siguiente etapa. El juego se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 14:00 horas, hoy. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y Atlético de Madrid fue el ganador por 5 a 2. El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Siebert. Los resultados de Tottenham en partidos de la Champions Fase de Liga : Tottenham 1 vs Villarreal 0 (16 de septiembre de 2025)

: Tottenham 1 vs Villarreal 0 (16 de septiembre de 2025) Fase de Liga : FK Bodo/Glimt 2 vs Tottenham 2 (30 de septiembre de 2025)

: FK Bodo/Glimt 2 vs Tottenham 2 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Mónaco 0 vs Tottenham 0 (22 de octubre de 2025)

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: Tottenham 4 vs FC Copenhague 0 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)

: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Tottenham 3 vs Slavia Praga 0 (9 de diciembre de 2025)

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: Tottenham 2 vs Borussia Dortmund 0 (20 de enero) Fase de Liga : Eintracht Frankfurt 0 vs Tottenham 2 (28 de enero)

: Eintracht Frankfurt 0 vs Tottenham 2 (28 de enero) Octavos de Final: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo) Los resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions Fase de Liga : Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)

: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Atlético de Madrid 5 vs Eintracht Frankfurt 1 (30 de septiembre de 2025)

: Atlético de Madrid 5 vs Eintracht Frankfurt 1 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)

: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : Atlético de Madrid 3 vs U. Saint-Gilloise 1 (4 de noviembre de 2025)

: Atlético de Madrid 3 vs U. Saint-Gilloise 1 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Atlético de Madrid 2 vs Inter 1 (26 de noviembre de 2025)

: Atlético de Madrid 2 vs Inter 1 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : PSV 2 vs Atlético de Madrid 3 (9 de diciembre de 2025)

: PSV 2 vs Atlético de Madrid 3 (9 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)

: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero) Fase de Liga : Atlético de Madrid 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (28 de enero)

: Atlético de Madrid 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (28 de enero) Play-offs : Club Brugge 3 vs Atlético de Madrid 3 (18 de febrero)

: Club Brugge 3 vs Atlético de Madrid 3 (18 de febrero) Play-offs : Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero)

: Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero) Octavos de Final: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo) Horario Tottenham y Atlético de Madrid, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas