Tottenham y Atlético de Madrid se encuentran en la llave 6

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y Atlético de Madrid fue el ganador por 5 a 2.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Siebert.
Los resultados de Tottenham en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Tottenham 1 vs Villarreal 0 (16 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: FK Bodo/Glimt 2 vs Tottenham 2 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Mónaco 0 vs Tottenham 0 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Tottenham 4 vs FC Copenhague 0 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Tottenham 3 vs Slavia Praga 0 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Tottenham 2 vs Borussia Dortmund 0 (20 de enero)
- Fase de Liga: Eintracht Frankfurt 0 vs Tottenham 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo)
Los resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 5 vs Eintracht Frankfurt 1 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 3 vs U. Saint-Gilloise 1 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 2 vs Inter 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSV 2 vs Atlético de Madrid 3 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (28 de enero)
- Play-offs: Club Brugge 3 vs Atlético de Madrid 3 (18 de febrero)
- Play-offs: Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero)
- Octavos de Final: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo)
Horario Tottenham y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas