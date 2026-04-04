Tragedia en Perú: un fallecido y decenas de heridos en un banderazo previo al clásico entre Universitario y Alianza Lima

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Tragedia en Perú: un fallecido y decenas de heridos en un banderazo previo al clásico entre Universitario y Alianza Lima

Una avalancha humana en el estadio Alejandro Villanueva este viernes 3 de abril dejó una muerte y al menos 60 heridos, en un evento que no contaba con los permisos ni las condiciones de seguridad necesarias.

Alejandra Soto

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AME372. LIMA (PERÚ), 03/04/2026.- Fotografía cedida por la Agencia Peruana de Noticias Andina que muestra a personas caminando entre ambulancias estacionadas afuera del Estadio Alejandro Villanueva este viernes, en Lima (Perú). Al menos una persona murió y 47 resultaron heridas en el Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, durante una concentración de hinchas que generó en un confuso incidente cuyas causas son investigadas. EFE/ Andina / Melina Mejía /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida por la Agencia Peruana de Noticias Andina que muestra a personas caminando entre ambulancias estacionadas afuera del Estadio Alejandro Villanueva este viernes, en Lima (Perú). Al menos una persona murió y 47 resultaron heridas en el Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, durante una concentración de hinchas que generó en un confuso incidente cuyas causas son investigadas. (Foto Prensa Libre: EFE/ Andina / Melina Mejía )

Lo que debía ser una muestra de apoyo y entusiasmo de la hinchada de Alianza Lima terminó en tragedia. Un banderazo organizado en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, previo al clásico ante Universitario de Deportes, dejó un aficionado fallecido y al menos 60 heridos tras una avalancha humana que generó caos y desesperación entre los asistentes.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el incidente se produjo por el ingreso masivo de hinchas a una tribuna que ya se encontraba completamente llena, particularmente en el sector sur, ocupado tradicionalmente por la barra brava del equipo. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una multitud irrumpe en el lugar, seguida de gritos de auxilio y escenas de personas intentando escapar en medio de la aglomeración.

Las causas del incidente generaron versiones contrapuestas entre los organismos oficiales. El Ministerio de Salud peruano atribuyó el hecho al colapso de un muro del estadio, mientras que el brigadier Marco Pajuelo, comandante departamental de bomberos, desmintió esa versión tras verificar las instalaciones. "No se encontró daño estructural ni ninguna pared que se haya caído", afirmó el jefe de bomberos, quien calificó la tragedia como un hecho fortuito.

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Las responsabilidades y el debate

Uno de los bomberos también apuntó al comportamiento de los propios hinchas como factor determinante en el desenlace. "La barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores", señaló el comandante, dejando en evidencia que el fervor descontrolado de los simpatizantes jugó un papel clave en lo ocurrido.

Las autoridades municipales de Lima y del distrito de La Victoria confirmaron que el evento no contaba con los permisos necesarios ni con garantías mínimas de seguridad, lo que agrava la responsabilidad de los organizadores. La presencia de niños entre los asistentes generó aún mayor indignación, evidenciando la falta de control en una concentración de alto riesgo.

Como consecuencia del aplastamiento, un aficionado perdió la vida aparentemente por asfixia, mientras que otras 47 personas resultaron heridas, varias con pérdida de conocimiento. Alianza Lima expresó su pesar por lo sucedido y aseguró colaborar con las investigaciones, mientras que la Liga 1 decidió mantener la programación del clásico, una decisión que ha generado debate en medio del duelo y la reflexión sobre la seguridad en eventos masivos del fútbol peruano.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

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