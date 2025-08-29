Tranquila victoria de Valencia por 3 a 0 frente a Getafe

Los Ches vapulearon a el Geta por 3 a 0 y festejaron un gran triunfo en la fecha 3 de la Liga. Fue Mouctar Diakhaby quien se iluminó para vencer al portero rival con un gol de cabeza y dejar el 1 a 0 en el minuto 29 del primer tiempo. Cuando iban 8 minutos de la segunda mitad, Arnaut Danjuma puso el 2 a 0 después de una jugada. Valencia liquidó la historia en la misma etapa con el tanto de Hugo Duro al minuto 51.

Getafe estuvo cerca de descontar en el minuto 85 de la segunda etapa, pero el remate de Adrián Liso se estrelló en uno de los palos.

El desempeño Mouctar Diakhaby lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Valencia fue importante por convertir 1 gol.

También tuvo buen desempeño Javi Guerra. El volante de Valencia realizó 34 pases correctos.

El DT de Valencia, Carlos Corberán, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y Jesús Vázquez en la línea defensiva; Luis Rioja, Baptiste Santamaria, Javi Guerra y Diego López en el medio; y Arnaut Danjuma y Hugo Duro en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José Bordalás salió con una disposición táctica 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico y Davinchi en defensa; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Adrián Liso y Chrisantus Uche en la delantera.

Francisco Hernández Maeso fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mestalla.

En la próxima fecha, los Ches visitarán a Barcelona y el Geta jugará de local frente a Real Oviedo.

De esta manera el local está en el octavo puesto en el campeonato con 4 puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el quinto lugar.

Cambios en Valencia

62′ 2T – Salieron Javi Guerra por Daniel Raba y Arnaut Danjuma por Pepelu

82′ 2T – Salió Diego López por José Copete

86′ 2T – Salió Luis Rioja por Largie Ramazani

Amonestados en Valencia:

40′ 1T Javi Guerra y 38′ 2T Mouctar Diakhaby

Cambios en Getafe