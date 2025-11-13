Trinidad empata sobre el final con gol de Kevin Molino

Por la fecha 5 del grupo B , Trinidad y Jamaica terminaron igualados en el Hasely Crawford Stadium.

A los 8 minutos del segundo tiempo, Jamaica se puso en ventaja con el gol convertido por Renaldo Cephas. Trinidad selló la igualdad a través de Kevin Molino a los 40 minutos de la misma etapa.

El mejor jugador del partido fue Kevin Molino. El centrocampista de Trinidad marcó 1 gol.

Renaldo Cephas se destacó también en el Hasely Crawford Stadium. El atacante de Jamaica anotó 1 gol.

El técnico de Trinidad, Dwight Yorke, propuso una formación 5-3-2 con Denzil Smith en el arco; Déron Payne, Kobi Henry, Justin García, Jackie Jerrin y Andre Raymond en la línea defensiva; Daniel Phillips, Levi Garcí­a y Andre Rampersad en el medio; y Tyrese Spicer y Dante Sealy en el ataque.

Por su parte, el equipo de Steve McClaren salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Andre Blake bajo los tres palos; Mason Holgate, Ethan Pinnock, Gregory Leigh y Richard King en defensa; Isaac Hayden, Rumarn Burrell, Jonathan Russell y Bobby Reid en la mitad de cancha; y Renaldo Cephas y Demarai Gray en la delantera.

Walter López Castellanos fue el árbitro que dirigió el partido en el Hasely Crawford Stadium.

El próximo partido de Trinidad en el campeonato será como local ante Bermudas, mientras que Jamaica recibirá a Curazao.

Cambios en Trinidad