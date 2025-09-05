Trinidad no pudo con Curazao y empataron sin goles

En el partido correspondiente a la fecha 1 del grupo B , Trinidad y Curazao igualaron 0-0.

El desempeño Jackie Jerrin lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Trinidad fue importante .

La presencia defensiva Arjany Martha fue notable en el partido. El defensa de Curazao fue importante .

El DT de Trinidad, Dwight Yorke, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Denzil Smith en el arco; Kobi Henry, Josiah Trimmingham, Andre Rampersad y Rio Cardines en la línea defensiva; Tyrese Spicer, Dante Sealy, Daniel Phillips, Levi Garcí­a y Kevin Molino en el medio; y Noah Powder en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Dick Advocaat salió con una disposición táctica 4-5-1 con Eloy Room bajo los tres palos; Shurandy Sambo, Sherel Floranus, Riechedly Bazoer y Jurien Gaari en defensa; Roshon Van Eijma, Jearl Margaritha, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna en la mitad de cancha; y Jeremy Antonisse en la delantera.

Katia García Mendoza fue el árbitro escogido para el partido en el Hasely Crawford Stadium.

En la próxima fecha, Trinidad visitará a Jamaica y Curazao jugará de local frente a Bermudas.

Cambios en Trinidad

83′ 2T – Salió Levi Garcí­a por Justin Obikwu

84′ 2T – Salieron Kevin Molino por Steffen Yeates y Dante Sealy por Ryan Telfer

92′ 2T – Salió Josiah Trimmingham por Jackie Jerrin

Amonestados en Trinidad:

10′ 1T Denzil Smith, 42′ 1T Kevin Molino, 19′ 2T Rio Cardines, 31′ 2T Daniel Phillips y 51′ 2T Justin Obikwu

Cambios en Curazao

62′ 2T – Salieron Livano Comenencia por Jürgen Locadia y Jearl Margaritha por Tahith Chong

66′ 2T – Salió Riechedly Bazoer por Arjany Martha

86′ 2T – Salieron Jeremy Antonisse por Tyrese Noslin y Juninho Bacuna por Godfried Roemeratoe

Amonestado en Curazao: