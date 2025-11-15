Trinidad vs Bermudas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo B

A partir de las 19:00 horas el próximo martes 18 de noviembre, Bermudas visita a Trinidad en el Hasely Crawford Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo B .

Así llegan Trinidad y Bermudas

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad llega con resultado de empate, 1-1, ante Jamaica. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

Bermudas cayó derrotado 0 a 7 ante Curazao. Necesitará anotar y sumar para salir de su racha negativa con 4 derrotas. En las últimas jornadas, le han convertido 21 goles y anotó 2 en el arco rival.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Trinidad se impuso por 0 a 3.

Horario Trinidad y Bermudas, según país