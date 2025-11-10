Trinidad vs Jamaica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B

Todos los detalles de la previa del partido entre Trinidad y Jamaica, que se jugará el jueves 13 de noviembre desde las 18:00 horas en el Hasely Crawford Stadium.

Jamaica y Trinidad se enfrentarán en el Hasely Crawford Stadium el próximo jueves 13 de noviembre desde las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo B .

Así llegan Trinidad y Jamaica

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad igualó 1-1 frente a Curazao. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Jamaica en partidos

Jamaica viene de un triunfo 4 a 0 frente a Bermudas. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 13 goles y le metieron 2 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 9 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Jamaica se llevó la victoria por 2 a 0.

Horario Trinidad y Jamaica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

