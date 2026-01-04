Triplete de Gonzalo García ayuda en la goleada 5-1 de Real Madrid a Betis

Los Merengues, con hat-trick de Gonzalo García, aplastaron a los Verdiblancos 5-1 por la fecha 18 de la Liga. Los goles del partido para el local los anotaron Gonzalo García, que convirtió un Hat-Trick (19′ 1T, 4′ 2T y 37′ 2T), Raúl Asencio (10′ 2T) y Fran García (47′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Juan Hernández (20′ 2T).

Una gran jugada de los Merengues, a los 19 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Gonzalo García. Con un pase de Rodrygo, el delantero definió con un pase de cabeza al balón para meterlo en el palo derecho del arco rival.

Rodrigo Riquelme generó peligro a los 75 minutos de la segunda etapa, pero su disparo terminó impactando en uno de los palos y Betis no pudo descontar.

Federico Valverde se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Real Madrid fue importante por sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

Gonzalo García se destacó también en el estadio Santiago Bernabéu. El atacante de Real Madrid anotó 3 goles, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 16 pases correctos.

El técnico de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, propuso una formación 4-5-1 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Rodrygo y Vinicius Júnior en el medio; y Gonzalo García en el ataque.

Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Álvaro Valles bajo los tres palos; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Ricardo Rodrí­guez en defensa; Nelson Deossa, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals y Aitor Ruibal en la mitad de cancha; y Juan Hernández en la delantera.

El árbitro Alejandro Hernández Hernández fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Santiago Bernabéu.

En la siguiente fecha los Merengues se enfrentará de local ante Levante, mientras que los Verdiblancos jugarán de visitante frente a Real Oviedo.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 45 puntos y se ubica en el segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 28 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Real Madrid

76′ 2T – Salieron Vinicius Júnior por Franco Mastantuono y Rodrygo por Arda Güler

80′ 2T – Salió Aurélien Tchouaméni por Dani Ceballos

88′ 2T – Salió Antonio Rüdiger por Ferland Mendy

Amonestado en Real Madrid:

8′ 2T Vinicius Júnior (Conducta antideportiva)

Cambios en Betis

45′ 2T – Salieron Ángel Ortiz por Héctor Bellerín y Nelson Deossa por Giovani Lo Celso

66′ 2T – Salió Marc Roca por Sergi Altimira

67′ 2T – Salió Aitor Ruibal por Rodrigo Riquelme

87′ 2T – Salieron Antony por Pablo Garcia y Gonzalo García por Fran García

Amonestado en Betis: