U. Saint-Gilloise domina a PSV y le gana por 3 a 1

En el minuto 15 del primer tiempo, Ruben van Bommel pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y PSV se perdió el empate.
Christian Burgess fue la figura del partido. El zaguero de U. Saint-Gilloise fue importante al ganar 11 pelotas y lanzar 9 pelotas fuera del área de peligro.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Kevin Mac Allister. El zaguero de U. Saint-Gilloise fue importante por anotar 1 gol y ganar 3 pelotas.
El director técnico de PSV, Peter Bosz, planteó una estrategia 4-3-3 con Matej Kovár en el arco; Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Yarek Gasiorowski en la línea defensiva; Jerdy Schouten, Ismael Saibari y Joey Veerman en el medio; y Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Sébastien Pocognoli se pararon con un esquema 4-3-3 con Kjell Scherpen bajo los tres palos; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en defensa; Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj y Mathias Rasmussen en la mitad de cancha; y Kevin Rodríguez, Promise David y Ousseynou Niang en la delantera.
El árbitro Anthony Taylor fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha PSV visitará a Bayer Leverkusen y RU Saint-Gilloise jugará de local frente a Newcastle United en el estadio Stade Joseph Marien.
Cambios en PSV
- 45′ 2T – Salieron Jerdy Schouten por Guus Til y Armando Obispo por Anass Salah Eddine
- 72′ 2T – Salió Ricardo Pepi por Myron Boadu
- 73′ 2T – Salió Ismael Saibari por Paul Wanner
- 79′ 2T – Salió Myron Boadu por Dennis Man
Cambios en U. Saint-Gilloise
- 66′ 2T – Salió Promise David por Marc Giger
- 74′ 2T – Salió Anouar Ait El Hadj por Kamiel Van De Perre
- 87′ 2T – Salió Kevin Rodríguez por Rob Schoofs