U. Saint-Gilloise domina a PSV y le gana por 3 a 1

RU Saint-Gilloise vence por 3 a 1 a PSV, en el estadio Philips Stadion, en el marco de la fecha 1 de la Champions. Promise David inauguró el marcador con un gol de jugada a los 9 minutos del primer tiempo, seguido por el remate ejecutado por Anouar Ait El Hadj (38′ 1T). La intensidad no se detuvo y fue Kevin Mac Allister el autor del tercero (35′ 2T), con un brillante remate. PSV logró descontar con un disparo de Ruben van Bommel a los 44′ minutos del segundo tiempo, pero igualmente terminó perdiendo el duelo.

En el minuto 15 del primer tiempo, Ruben van Bommel pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y PSV se perdió el empate.

Christian Burgess fue la figura del partido. El zaguero de U. Saint-Gilloise fue importante al ganar 11 pelotas y lanzar 9 pelotas fuera del área de peligro.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Kevin Mac Allister. El zaguero de U. Saint-Gilloise fue importante por anotar 1 gol y ganar 3 pelotas.

El director técnico de PSV, Peter Bosz, planteó una estrategia 4-3-3 con Matej Kovár en el arco; Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo y Yarek Gasiorowski en la línea defensiva; Jerdy Schouten, Ismael Saibari y Joey Veerman en el medio; y Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sébastien Pocognoli se pararon con un esquema 4-3-3 con Kjell Scherpen bajo los tres palos; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en defensa; Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj y Mathias Rasmussen en la mitad de cancha; y Kevin Rodríguez, Promise David y Ousseynou Niang en la delantera.

El árbitro Anthony Taylor fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha PSV visitará a Bayer Leverkusen y RU Saint-Gilloise jugará de local frente a Newcastle United en el estadio Stade Joseph Marien.

Cambios en PSV

45′ 2T – Salieron Jerdy Schouten por Guus Til y Armando Obispo por Anass Salah Eddine

72′ 2T – Salió Ricardo Pepi por Myron Boadu

73′ 2T – Salió Ismael Saibari por Paul Wanner

79′ 2T – Salió Myron Boadu por Dennis Man

Cambios en U. Saint-Gilloise