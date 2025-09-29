U. Saint-Gilloise recibirá a Newcastle United por la fecha 2

Deportes

Te contamos la previa del duelo U. Saint-Gilloise vs Newcastle United, que se enfrentarán en el estadio Stade Joseph Marien el próximo miércoles 1 de octubre a las 10:45 horas.

|

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions se jugará el próximo miércoles 1 de octubre a las 10:45 horas.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Newcastle United

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Barcelona.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise derrotó por 3 a 1 a PSV en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United viene de caer en su estadio ante Barcelona por 1 a 2.

Horario U. Saint-Gilloise y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

