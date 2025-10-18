U. Saint-Gilloise vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

U. Saint-Gilloise recibe el próximo martes 21 de octubre a Inter por la fecha 3 de la Champions, a partir de las 13:00 horas.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Inter

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise cayó 0 a 4 ante Newcastle United en el Constant Vanden Stock Anderlecht.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Slavia Praga.

Horario U. Saint-Gilloise e Inter, según país