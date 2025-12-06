U. Saint-Gilloise vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

El juego entre U. Saint-Gilloise y Olympique de Marsella se disputará el próximo martes 9 de diciembre por la fecha 6 de la Champions, a partir de las 14:00 horas.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Olympique de Marsella

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise ganó por 1-0 el juego pasado ante Galatasaray. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 3 encuentros. En ellos, le han encajado 12 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Olympique de Marsella derrotó 2-1 a Newcastle United. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 6 en su arco.

Horario U. Saint-Gilloise y Olympique de Marsella, según país