Uefa deja abierta cualquier opción sobre competiciones y Eurocopa

Escuchar todas las opciones y plantear todos los escenarios posibles son las premisas con las que parte la Uefa ante la videoconferencia que programó para mañana antes de comunicar ayer el aplazamiento de todos los partidos previstos para esta semana, en la que Real Madrid y Barcelona se jugaban su continuidad en la Liga de Campeones, y los sorteos previstos para el día 20.

Eliminatorias a partido único, formatos de final a cuatro o una Eurocopa sin desplazamientos de público entre países o en otras fechas son opciones que pueden estar mañana sobre la mesa de un diálogo en el que las ligas defenderán que su prioridad es que los campeonatos naciones se concluyan.

Hasta ahora la Uefa ha mantenido que se jugará todo lo que se podía jugar, siempre que no hubiera indicación de las autoridades pertinentes al contrario. Los cuatro partidos de “Champions” de la semana pasada se jugaron, aunque hubo puerta cerrada en el Valencia-Atalanta y el PSG-Dortmund, y también se disputaron 6 de los ocho encuentros de la Liga Europa, salvo el Sevilla-Roma y el Inter-Getafe, con puerta cerrada en el Lask-Manchester United.

Pero desde entonces hasta ahora la situación se ha agravado hasta la declaración de una pandemia, que ha llevado a países como España a decretar una situación de alarma por parte del Gobierno y al de Alemania a ordenar el cierre de sus fronteras en medio del desconocimiento de cómo será la evolución y la duración en cada país.

Con este panorama el futbol europeo va a decidir qué hace. La Uefa se dispone a escuchar y entre otros escuchará a los clubes. La ECA que preside el propietario del Juventus, Andrea Agnelli, canceló la Asamblea General que tenía previsto celebrar en Budapest el 30-31 de marzo “ante una situación sin precedentes” y algunos de sus asociados están en cuarentena por casos en sus jugadores.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020