Un inspirado Trinidad propina una paliza a Bermudas con una goleada 3 a 0

La figura del encuentro fue Kobi Henry. El defensor de Trinidad fue importante debido a que convirtió 1 gol.
También fue clave en el estadio National Sports Centre, Dante Sealy. El volante de Trinidad se destacó frente a Bermudas ya que convirtió 1 gol.
El entrenador de Bermudas, Michael Findlay, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Dale Eve en el arco; Reece Jones Jr., Dante Leverock, Harry Twite y Deniche Hill en la línea defensiva; Willie Clemons, Keziah Martin, Kane Crichlow, Reggie Lambe y Djair Parfitt en el medio; y Nahki Wells en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Dwight Yorke se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Denzil Smith bajo los tres palos; Rio Cardines, Josiah Trimmingham, Kobi Henry y Andre Raymond en defensa; Andre Rampersad, Daniel Phillips, Dante Sealy, Steffen Yeates y Tyrese Spicer en la mitad de cancha; y Levi García en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Julio Luna.
Bermudas visitará a Jamaica en la próxima jornada, mientras que Trinidad visitará a Curazao en el estadio Ergilio Hato Stadium.
Cambios en Bermudas
- 23′ 1T – Salió Reece Jones Jr. por Justin Donawa
- 45′ 2T – Salió Willie Clemons por Ne-Jai Tucker
- 67′ 2T – Salieron Reggie Lambe por Roger Lee y Djair Parfitt por Zeiko Lewis
- 76′ 2T – Salió Kane Crichlow por Rahzir Smith-Jones
Amonestado en Bermudas:
- 19′ 1T Keziah Martin (Conducta antideportiva)
Cambios en Trinidad
- 66′ 2T – Salieron Daniel Phillips por Jackie Jerrin y Levi García por Justin Obikwu
- 74′ 2T – Salieron Steffen Yeates por Molik Khan y Dante Sealy por Déron Payne
- 78′ 2T – Salió Tyrese Spicer por Kaile Auvray
Amonestado en Trinidad:
- 20′ 1T Tyrese Spicer (Conducta antideportiva)