Un inspirado Trinidad propina una paliza a Bermudas con una goleada 3 a 0

Arrollador triunfo de Trinidad por 3 a 0 en su visita a Bermudas, por la fecha 3 del grupo B . Dante Sealy marcó el 1-0 al minuto 10 del primer tiempo con un gol de jugada. Luego, en el minuto 29 de la misma etapa, Tyrese Spicer superó al portero rival para ampliar la ventaja a través de una jugada. Y en el minuto 4 de la segunda parte, Kobi Henry fue el encargado de dar la estocada final convirtiendo de cabeza.

La figura del encuentro fue Kobi Henry. El defensor de Trinidad fue importante debido a que convirtió 1 gol.

También fue clave en el estadio National Sports Centre, Dante Sealy. El volante de Trinidad se destacó frente a Bermudas ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Bermudas, Michael Findlay, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Dale Eve en el arco; Reece Jones Jr., Dante Leverock, Harry Twite y Deniche Hill en la línea defensiva; Willie Clemons, Keziah Martin, Kane Crichlow, Reggie Lambe y Djair Parfitt en el medio; y Nahki Wells en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Dwight Yorke se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Denzil Smith bajo los tres palos; Rio Cardines, Josiah Trimmingham, Kobi Henry y Andre Raymond en defensa; Andre Rampersad, Daniel Phillips, Dante Sealy, Steffen Yeates y Tyrese Spicer en la mitad de cancha; y Levi Garcí­a en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Julio Luna.

Bermudas visitará a Jamaica en la próxima jornada, mientras que Trinidad visitará a Curazao en el estadio Ergilio Hato Stadium.

Cambios en Bermudas

23′ 1T – Salió Reece Jones Jr. por Justin Donawa

45′ 2T – Salió Willie Clemons por Ne-Jai Tucker

67′ 2T – Salieron Reggie Lambe por Roger Lee y Djair Parfitt por Zeiko Lewis

76′ 2T – Salió Kane Crichlow por Rahzir Smith-Jones

Amonestado en Bermudas:

19′ 1T Keziah Martin (Conducta antideportiva)

Cambios en Trinidad

66′ 2T – Salieron Daniel Phillips por Jackie Jerrin y Levi Garcí­a por Justin Obikwu

74′ 2T – Salieron Steffen Yeates por Molik Khan y Dante Sealy por Déron Payne

78′ 2T – Salió Tyrese Spicer por Kaile Auvray

Amonestado en Trinidad: