“Una discusión entre hombres”: la platica de Benzema y Deschamps que tardó tres minutos y restableció la relación como antes

Karim Benzema volverá jugar con la selección francesa. (Foto Prensa Libre: EFE)

En una entrevista publicada este martes por L’Équipe sobre su vuelta a los “bleus”, el delantero madridista cuenta que antes de ser convocado se vieron los dos y hablaron por primera vez desde que había sido seleccionado en 2015.

“Nos sentó bien discutir, hablar y ver que teníamos muchas cosas que decirnos. Siempre me entendí bien con él y al cabo de tres minutos, todo pasó a ser como antes. Cuando hacía más de cinco años que no nos habíamos cruzado”.

Detrás de la ausencia de la selección durante todo ese tiempo está el escándalo por su presunta implicación en una tentativa de chantaje, con un vídeo de contenido sexual, al que era su compañero de los “bleus” Mathieu Valbuena, un asunto por el que será juzgado en octubre.

En la entrevista, Benzema no quiere dar detalles del contenido de esa conversación -“una larga discusión entre hombres que quedará entre nosotros“-, más allá de señalar que no solo hablaron de futbol, sino también, por ejemplo, “de la vida, de la familia”.

En cualquier caso, Deschamps no le dijo en ese encuentro que lo iba a convocar de nuevo para jugar la Eurocopa, algo de lo que se enteró viendo la conferencia de prensa del seleccionador por la tele “como todo el mundo”.

“Fue un gran sentimiento de felicidad y de orgullo” porque durante todos esos años no había renunciado.

“Estoy sobre todo orgulloso -subraya- porque no abandoné nunca y trabajé todavía más en esos momentos en que todo el mundo me decía: ‘venga, déjalo, no hay nada que hacer, tranquilo…'”.

Benzema afirma que el objetivo en la Eurocopa es llevarse el título porque quiere “ganar un trofeo con la selección francesa” y considera que “con el efectivo que tenemos, se puede ganar. Si estamos concentrados y jugamos bien…”.

Por su parte, asegura que si se compara con sus últimas participaciones en la selección en 2015 “estoy más fuerte, salto más con la cabeza. Soy un verdadero profesional y he hecho lo necesario para seguir el mayor tiempo posible”.

Se muestra convencido de que su reintegración en la concentración de la selección a partir del miércoles se hará sin ningún problema y también de que sabrá adaptarse al juego de sus compañeros, al de las estrellas que han sido Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

“Yo no vengo a la selección francesa para hacer sombra a uno u otro, para quitar el puesto. No, no. Ellos ya han ganado. Saben lo que es. Vengo solo a aportar lo que sé hacer, llego con mis calidades, eso es todo, sé lo que puedo aportar”.

Aventura que su posición en el juego no cambiará respecto a la que tiene en el Madrid, donde es “un líder técnico en el campo”.

Benzema reconoce que sigue soñando con ganar el Balón de Oro y cuando se le pregunta cuál elegiría, entre ese trofeo y la Eurocopa, su respuesta es que los dos: “El uno va con el otro”.

Sobre el hecho de que el Real Madrid no haya ganado ningún título esta temporada, el delantero pone el acento en que ha habido 60 lesionados, no se ha podido jugar con el equipo tipo y todo el mundo se contagió con la covid, incluido el entrenador.

“Ha sido una temporada complicada. Pero a pesar de todo, llegamos a las semifinales de la Liga de Campeones. Tuvimos un buen recorrido y luchamos hasta la última jornada por la Liga. Podíamos ganarlo todo y lo perdimos todo, así es el futbol”.

A partir de ahí, apostilla: “Estoy decepcionado pero estoy contento de participar en la Eurocopa porque todavía espero ganar un trofeo esta temporada”.