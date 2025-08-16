Una gran actuación de Barcelona le da la victoria por 3 a 0 ante Mallorca

En el partido de la fecha 1 de la Liga, los Blaugranas cumplieron con las expectativas superando 3 a 0 a los Bermellones en el estadio Mallorca Son Moix. El equipo de Hans Flick tomó la delantera con la ejecución de cabeza por parte de Raphinha al minuto 6 del primer tiempo. Luego, la visita amplió distancias y estampó el 2-0 cuando iban 22’ de la misma etapa tras la jugada de Ferran Torres. Entonado, Barcelona alcanzó el tercero con una jugada de Lamine Yamal, estableciendo el 3-0 en el minuto 48 de la segunda parte.

Un momento destacado del partido fue el gol de Raphinha en el minuto 6 del primer tiempo. El volante anotó un golazo de cabeza justo en el palo derecho de la red rival, tras recibir un pase de Lamine Yamal.

Dani Olmo estrelló un disparo en el palo y desaprovechó la oportunidad de aumentar la diferencia en el minuto 68 del segundo tiempo.

El protagonismo de Lamine Yamal lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 36 pases correctos y buscó el arco contrario con 9 disparos.

También fue clave en el estadio Mallorca Son Moix, Pedri. El volante de Barcelona se destacó frente a Mallorca ya que dio 80 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

A los 2 minutos del primer tiempo, el volante de Barcelona Lamine Yamal dejó en ridículo con un estupendo caño a Johan Mojica, defensor de Mallorca.

El entrenador de Mallorca, Jagoba Arrasate, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Leo Román en el arco; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Manu Morlanes, Antonio Sánchez, Takuma Asano, Pablo Torre y Sergi Darder en el medio; y Vedat Muriqi en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Hans Flick se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en defensa; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

El partido en el estadio Mallorca Son Moix fue dirigido por el árbitro Juan Martínez Munuera.

Por la próxima fecha, los Bermellones recibirán a Celta. Por otro lado, los Blaugranas visitarán a Levante.

El local está en el vigésimo puesto y no sumó aún, mientras que el visitante llegó a 3 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Mallorca

82′ 2T – Salió Sergi Darder por Jan Salas

90′ 2T – Salió Johan Mojica por Toni Lato

Amonestados en Mallorca:

8′ 1T Mateu Morey (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 24′ 1T Manu Morlanes (Insultar o desaprobar al árbitro), 24′ 1T Jagoba Arrasate (Insultar o desaprobar al árbitro) y 42′ 1T Pablo Torre (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsados en Mallorca:

32′ 1T Manu Morlanes (Roja por doble amarilla) y 38′ 1T Vedat Muriqi (Roja directa)

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Fermín López por Dani Olmo, Pablo Torre por Dani Rodríguez, Mateu Morey por Omar Mascarell y Takuma Asano por Mateo Joseph

67′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Jofre Torrents, Pau Cubarsi por Gavi y Ferran Torres por Marcus Rashford

75′ 2T – Salió Raphinha por Jules Koundé

Amonestado en Barcelona: