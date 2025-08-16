Una gran actuación de Barcelona le da la victoria por 3 a 0 ante Mallorca

Un momento destacado del partido fue el gol de Raphinha en el minuto 6 del primer tiempo. El volante anotó un golazo de cabeza justo en el palo derecho de la red rival, tras recibir un pase de Lamine Yamal.
Dani Olmo estrelló un disparo en el palo y desaprovechó la oportunidad de aumentar la diferencia en el minuto 68 del segundo tiempo.
El protagonismo de Lamine Yamal lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 36 pases correctos y buscó el arco contrario con 9 disparos.
También fue clave en el estadio Mallorca Son Moix, Pedri. El volante de Barcelona se destacó frente a Mallorca ya que dio 80 pases correctos y pateó 2 veces al arco.
A los 2 minutos del primer tiempo, el volante de Barcelona Lamine Yamal dejó en ridículo con un estupendo caño a Johan Mojica, defensor de Mallorca.
El entrenador de Mallorca, Jagoba Arrasate, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Leo Román en el arco; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Manu Morlanes, Antonio Sánchez, Takuma Asano, Pablo Torre y Sergi Darder en el medio; y Vedat Muriqi en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Hans Flick se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en defensa; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.
El partido en el estadio Mallorca Son Moix fue dirigido por el árbitro Juan Martínez Munuera.
Por la próxima fecha, los Bermellones recibirán a Celta. Por otro lado, los Blaugranas visitarán a Levante.
El local está en el vigésimo puesto y no sumó aún, mientras que el visitante llegó a 3 unidades y es el líder del torneo.
Cambios en Mallorca
- 82′ 2T – Salió Sergi Darder por Jan Salas
- 90′ 2T – Salió Johan Mojica por Toni Lato
Amonestados en Mallorca:
- 8′ 1T Mateu Morey (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 24′ 1T Manu Morlanes (Insultar o desaprobar al árbitro), 24′ 1T Jagoba Arrasate (Insultar o desaprobar al árbitro) y 42′ 1T Pablo Torre (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Expulsados en Mallorca:
- 32′ 1T Manu Morlanes (Roja por doble amarilla) y 38′ 1T Vedat Muriqi (Roja directa)
Cambios en Barcelona
- 45′ 2T – Salieron Fermín López por Dani Olmo, Pablo Torre por Dani Rodríguez, Mateu Morey por Omar Mascarell y Takuma Asano por Mateo Joseph
- 67′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Jofre Torrents, Pau Cubarsi por Gavi y Ferran Torres por Marcus Rashford
- 75′ 2T – Salió Raphinha por Jules Koundé
Amonestado en Barcelona:
- 51′ 1T Raphinha (Conducta antideportiva)