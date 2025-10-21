Una gran actuación de Inter le da la victoria por 4 a 0 ante U. Saint-Gilloise

El protagonismo de Hakan Çalhanoglu lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Inter metió 1 gol, efectuó 50 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.
También fue clave en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht, Denzel Dumfries. El volante de Inter se destacó frente a U. Saint-Gilloise ya que convirtió 1 gol, dio 25 pases correctos y pateó 3 veces al arco.
El entrenador de RU Saint-Gilloise, David Hubert, dispuso en campo una formación 3-6-1 con Kjell Scherpen en el arco; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en la línea defensiva; Anan Khalaili, Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre y Anouar Ait El Hadj en el medio; y Promise David en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Cristian Chivu se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Yann Sommer bajo los tres palos; Yann Bisseck, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni en defensa; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski y Carlos Augusto en la mitad de cancha; y Francesco Pio Esposito y Lautaro Martínez en la delantera.
El partido en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht fue dirigido por el árbitro Glenn Nyberg.
Por la próxima fecha, RU Saint-Gilloise visitará a Atlético de Madrid. Por otro lado, Inter recibirá a Kairat Almaty.
Cambios en U. Saint-Gilloise
- 60′ 2T – Salieron Anouar Ait El Hadj por Raul Florucz, Mathias Rasmussen por Marc Giger y Promise David por Kevin Rodríguez
- 74′ 2T – Salió Ousseynou Niang por Louis Patris
- 83′ 2T – Salió Adem Zorgane por Rob Schoofs
Amonestado en U. Saint-Gilloise:
- 43′ 2T Rob Schoofs (Conducta antideportiva)
Cambios en Inter
- 45′ 2T – Salió Stefan de Vrij por Manuel Akanji
- 58′ 2T – Salieron Lautaro Martínez por Ange Bonny, Alessandro Bastoni por Federico Dimarco y Hakan Çalhanoglu por Petar Sucic
- 76′ 2T – Salió Denzel Dumfries por Luis Henrique
Amonestado en Inter:
- 30′ 1T Stefan de Vrij (Conducta antideportiva)