Valencia logró sacar el empate de local frente a Real Sociedad en el inicio del torneo

Los Ches no pudo en el estadio Mestalla con los Txuri-urdines y empataron 1-1 durante la fecha 1 de la Liga.

Inicialmente, Real Sociedad estaba detrás en el marcador con un gol de Diego López al minuto 10 del segundo tiempo, pero consiguió empatar gracias a un gol convertido por Takefusa Kubo en el minuto 14 de la misma etapa.

El desempeño Takefusa Kubo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Real Sociedad metió 1 gol, efectuó 39 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

También tuvo buen desempeño Diego López. El volante de Valencia anotó 1 gol, realizó 52 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

El DT de Valencia, Carlos Corberán, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; César Tárrega, Dimitri Foulquier, José Luis Gayà y José Copete en la línea defensiva; Diego López, Javi Guerra, Pepelu y Luis Rioja en el medio; y Daniel Raba y Hugo Duro en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Sergio Francisco salió con una disposición táctica 4-4-2 con Alex Remiro bajo los tres palos; Jon Aramburu, Aihen Muñoz, Duje Caleta-Car y Igor Zubeldía en defensa; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Pablo Marín y Beñat Turrientes en la mitad de cancha; y Brais Méndez y Mikel Oyarzábal en la delantera.

José Sánchez Martínez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mestalla.

En la próxima fecha, los Ches visitarán a Osasuna y los Txuri-urdines jugarán de local frente a Espanyol.

De esta manera el local está en el quinto puesto en el campeonato con 1 punto, mientras que la visita, con 1, queda en el sexto lugar.

Cambios en Valencia

66′ 2T – Salió Daniel Raba por André Almeida

79′ 2T – Salieron José Luis Gayà por Jesús Vázquez, Pepelu por Baptiste Santamaria, Beñat Turrientes por Urko Gonzalez, Aihen Muñoz por Sergio Gómez y Takefusa Kubo por Gonçalo Guedes

87′ 2T – Salió Javi Guerra por Filip Ugrinic

Amonestado en Valencia:

26′ 1T José Luis Gayà (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Sociedad

67′ 2T – Salieron Brais Méndez por Orri Óskarsson, Hugo Duro por Arnaut Danjuma y Duje Caleta-Car por Aritz Elustondo

Amonestados en Real Sociedad: