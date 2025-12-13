Valencia no pudo con Atlético de Madrid y cayó por 2-1

Por la mínima diferencia, el Atleti le ganó este sábado a los Ches el partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga. Atlético de Madrid dominó el juego para convertir su primer gol con Koke mediante una jugada en el minuto 17 del primer tiempo. Sin embargo, Lucas Beltrán logró igualar el marcador al minuto 17 de la segunda etapa con una ejecución después de una jugada. A pesar del empate, el equipo anfitrión resultó victorioso con la anotación de Antoine Griezmann, otra vez de jugada, cuando transcurrían 28′ de la misma mitad.

A los 0 minutos del primer tiempo, el delantero Hugo Duro tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

El mejor jugador del partido fue Koke. El centrocampista de Atlético de Madrid marcó 1 gol, hizo 41 pases claves y robó 4 pelotas.

Antoine Griezmann se destacó también en el estadio el Metropolitano. El atacante de Atlético de Madrid anotó 1 gol y efectuó 11 pases correctos.

El técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, propuso una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González en el medio; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Carlos Corberán salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Eray Cömert, José Copete y Jesús Vázquez en defensa; Pepelu, Filip Ugrinic y Diego López en la mitad de cancha; y André Almeida y Hugo Duro en la delantera.

César Soto Grado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.

El próximo partido de el Atleti en el campeonato será como visitante ante Girona, mientras que los Ches recibirán a Mallorca.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 34 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 15 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo.

Cambios en Atlético de Madrid

45′ 2T – Salió Nahuel Molina por Robin Le Normand

58′ 2T – Salieron Nicolás González por Conor Gallagher, Julián Álvarez por Antoine Griezmann y Pablo Barrios por Thiago Almada

Amonestados en Atlético de Madrid:

31′ 1T Marc Pubill (Conducta antideportiva), 41′ 1T Alexander Sorloth (Conducta antideportiva), 43′ 2T Diego Simeone (Insultar o desaprobar al árbitro) y 44′ 2T Antoine Griezmann (Conducta antideportiva)

Cambios en Valencia

54′ 2T – Salió Diego López por Lucas Beltrán

71′ 2T – Salieron Eray Cömert por Baptiste Santamaria y Filip Ugrinic por Javi Guerra

81′ 2T – Salieron Jesús Vázquez por José Luis Gayà y Pepelu por Largie Ramazani

Amonestado en Valencia: