Valencia no pudo con Atlético de Madrid y cayó por 2-1

A los 0 minutos del primer tiempo, el delantero Hugo Duro tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.
El mejor jugador del partido fue Koke. El centrocampista de Atlético de Madrid marcó 1 gol, hizo 41 pases claves y robó 4 pelotas.
Antoine Griezmann se destacó también en el estadio el Metropolitano. El atacante de Atlético de Madrid anotó 1 gol y efectuó 11 pases correctos.
El técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, propuso una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González en el medio; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Carlos Corberán salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Eray Cömert, José Copete y Jesús Vázquez en defensa; Pepelu, Filip Ugrinic y Diego López en la mitad de cancha; y André Almeida y Hugo Duro en la delantera.
César Soto Grado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.
El próximo partido de el Atleti en el campeonato será como visitante ante Girona, mientras que los Ches recibirán a Mallorca.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 34 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 15 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo.
Cambios en Atlético de Madrid
- 45′ 2T – Salió Nahuel Molina por Robin Le Normand
- 58′ 2T – Salieron Nicolás González por Conor Gallagher, Julián Álvarez por Antoine Griezmann y Pablo Barrios por Thiago Almada
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 31′ 1T Marc Pubill (Conducta antideportiva), 41′ 1T Alexander Sorloth (Conducta antideportiva), 43′ 2T Diego Simeone (Insultar o desaprobar al árbitro) y 44′ 2T Antoine Griezmann (Conducta antideportiva)
Cambios en Valencia
- 54′ 2T – Salió Diego López por Lucas Beltrán
- 71′ 2T – Salieron Eray Cömert por Baptiste Santamaria y Filip Ugrinic por Javi Guerra
- 81′ 2T – Salieron Jesús Vázquez por José Luis Gayà y Pepelu por Largie Ramazani
Amonestado en Valencia:
- 42′ 2T Hugo Duro (Insultar o desaprobar al árbitro)