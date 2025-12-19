Valencia no pudo en casa ante Mallorca y empataron 1-1

Los Ches y los Bermellones empataron 1-1 en su duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga.

El marcador se abrió para Mallorca con un gol de Samu Costa en el minuto 22 de la primera mitad. Fue Hugo Duro quien igualó para Valencia en el minuto 6 de la segunda mitad.

En el minuto 22 de la primera etapa, Samu Costa levantó el ánimo de los Bermellones y se llevó todos los aplausos. Antonio Raíllo filtró un balón para que el volante conecte, desde el semicírculo, un gran disparo al palo derecho del arco contrario.

Una de las jugadas de Valencia pudo cambiar el marcador cuando José Luis Gayà remató al arco en el minuto 56 del segundo tiempo, pero el balón pegó en uno de los palos.

Aunque Valencia se impuso dominando el balón con un 66% de posesión y registró mayor cantidad de remates (17), no pudo llegar al fondo del arco rival para desempatar el marcador.

El desempeño Antonio Raíllo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Mallorca fue importante por sacar 7 pelotas fuera del área de peligro.

Filip Ugrinic también jugó un buen partido. El volante de Valencia efectuó 54 pases correctos, recuperó 4 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

El estratega de Valencia, Carlos Corberán, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Julen Agirrezabala en el arco; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en la línea defensiva; Pepelu, Filip Ugrinic, Luis Rioja y André Almeida en el medio; y Hugo Duro y Lucas Beltrán en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jagoba Arrasate salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Leo Román bajo los tres palos; Pablo Maffeo, Antonio Raíllo, Martin Valjent y Johan Mojica en defensa; Antonio Sánchez, Manu Morlanes, Samu Costa y Jan Virgili en la mitad de cancha; y Vedat Muriqi y Mateo Joseph en la delantera.

Alejandro Quintero González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mestalla.

En la siguiente jornada los Ches se enfrentará de visitante ante Celta y los Bermellones disputarán el juego de local frente a Girona.

Con este resultado, el anfitrión acumula 16 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo sexto puesto. Por su parte, la visita suma 18 unidades y se ubica en el décimo cuarto lugar.

Cambios en Valencia

71′ 2T – Salieron Luis Rioja por Largie Ramazani y Filip Ugrinic por Javi Guerra

75′ 2T – Salió Thierry Correia por Dimitri Foulquier

76′ 2T – Salió André Almeida por Arnaut Danjuma

86′ 2T – Salieron Lucas Beltrán por Diego López, Antonio Sánchez por Mateu Morey y Mateo Joseph por Takuma Asano

Amonestados en Valencia:

5′ 2T Carlos Corberán (Insultar o desaprobar al árbitro), 20′ 2T Filip Ugrinic (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Hugo Duro (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Mallorca

57′ 2T – Salió Manu Morlanes por Sergi Darder

65′ 2T – Salió Jan Virgili por Marash Kumbulla

Amonestados en Mallorca: