Valencia vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

A partir de las 11:30 horas el próximo domingo 9 de noviembre, Betis visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga.

Así llegan Valencia y Betis

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Real Madrid. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Mallorca con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 9 puntos (2 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 5 Betis 19 11 5 4 2 6 18 Valencia 9 11 2 3 6 -10

Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 13: vs Levante: 21 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 14: vs Rayo Vallecano: 1 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre – 09:15 horas

Fecha 16: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre – 11:30 horas

Fecha 16: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Betis, según país