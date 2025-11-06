Valencia vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Así llegan Valencia y Betis
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Real Madrid. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 2 a favor.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis llega triunfante luego de ver caer a Mallorca con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 9 puntos (2 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG – 4 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|30
|11
|10
|0
|1
|16
|2
|Barcelona
|25
|11
|8
|1
|2
|15
|3
|Villarreal
|23
|11
|7
|2
|2
|12
|5
|Betis
|19
|11
|5
|4
|2
|6
|18
|Valencia
|9
|11
|2
|3
|6
|-10
Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 13: vs Levante: 21 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 14: vs Rayo Vallecano: 1 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre – 09:15 horas
- Fecha 16: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre – 11:30 horas
- Fecha 16: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Betis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas