Valencia vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

El juego entre Valencia y Mallorca se disputará el próximo viernes 19 de diciembre por la fecha 17 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Mallorca

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 3, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Mallorca derrotó 3-1 a Elche. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Valencia lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 15 puntos (3 PG – 6 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (4 PG – 5 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 43 17 14 1 2 29 2 Real Madrid 39 17 12 3 2 18 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 14 Mallorca 17 16 4 5 7 -5 17 Valencia 15 16 3 6 7 -10

Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 18: vs Celta: 3 de enero – 07:00 horas

Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 18: vs Girona: 4 de enero – 11:30 horas

Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Mallorca, según país