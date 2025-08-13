Valencia vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Deportes

Valencia vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Valencia y Real Sociedad se miden en el estadio Mestalla el sábado 16 de agosto a las 13:30 horas.

Los Txuri-urdines debutan ante los Ches el próximo sábado 16 de agosto, en una nueva edición de la Liga. El choque comenzará a las 13:30 horas y será en el estadio Mestalla.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Valencia sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Valencia?

Durante la jornada 10, Valencia se enfrentará a Villarreal en el tan esperado derbi de la Comunitat.

¿En qué jornada juega el clásico Real Sociedad?

Y según el sorteo del calendario de esta competencia, el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Bilbao se llevará a cabo en la fecha 11.

Próximos partidos de Valencia en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 2: vs Osasuna: 24 de agosto – 09:00 horas
  • Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto – 13:30 horas
  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 2: vs Espanyol: 24 de agosto – 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Real Oviedo: 30 de agosto – 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Real Sociedad, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

