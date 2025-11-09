Valencia y Betis igualaron 1 a 1

Cerrado empate 1-1 entre Los Ches y los Verdiblancos en el estadio Mestalla, por la fecha 12 de la Liga.

El delantero Juan Hernández abrió el marcador para Betis en el minuto 28 de la segunda mitad, mientras que Luis Rioja niveló el resultado al anotar en el minuto 37 de la misma etapa.

Luis Rioja hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 37 de la segunda etapa. El delantero se lució con su conquista después de una jugada individual por la derecha. Un poderoso disparo desde la puerta del área encajó el balón junto al poste derecho del arquero Alvaro Vallés Rosa.

Sofyan Amrabat se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Betis efectuó 108 pases correctos.

También fue importante Luis Rioja. El delantero de Valencia marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 6 pases correctos.

El director técnico de Valencia, Carlos Corberán, planteó una estrategia 4-5-1 con Julen Agirrezabala en el arco; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en la línea defensiva; Javi Guerra, Pepelu, Diego López, Arnaut Danjuma y André Almeida en el medio; y Lucas Beltrán en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Manuel Pellegrini se pararon con un esquema 4-5-1 con Álvaro Valles bajo los tres palos; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez en defensa; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso y Abde Ezzalzouli en la mitad de cancha; y Juan Hernández en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mestalla fue Víctor García Verdura.

Los Ches recibirán a Levante en la próxima jornada. Por el lado de los Verdiblancos jugarán de local frente a Girona.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 10 puntos y en el décimo séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 20 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Valencia

67′ 2T – Salieron Diego López por Luis Rioja y Lucas Beltrán por Hugo Duro

77′ 2T – Salieron José Luis Gayà por Jesús Vázquez y Pepelu por Baptiste Santamaria

Amonestados en Valencia:

23′ 1T José Luis Gayà (Conducta antideportiva), 24′ 2T Pepelu (Conducta antideportiva) y 30′ 2T César Tárrega (Discutir con un rival)

Cambios en Betis

76′ 2T – Salieron Abde Ezzalzouli por Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso por Marc Roca y André Almeida por Daniel Raba

91′ 2T – Salió Juan Hernández por Chimy Ávila

Amonestados en Betis: