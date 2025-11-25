VAR protagonista: Así fue el gol validado por centímetros en el encuentro Chelsea vs. Barcelona

En la jornada cinco de la Liga de Campeones, uno de los duelos más esperados enfrentó al Chelsea y al Barcelona en el mítico estadio Stamford Bridge. Desde el pitazo inicial, el conjunto londinense salió decidido a imponer condiciones, dominó a placer durante toda la primera mitad y generó constantes aproximaciones al arco defendido por Joan García.

La presión de los locales se hizo sentir desde temprano: al minuto 4, Enzo Fernández celebró lo que parecía ser el primer gol del encuentro, pero la alegría duró poco, ya que el tanto fue anulado por posición adelantada. El argentino volvió a ser protagonista al 22, cuando marcó nuevamente; sin embargo, el VAR detectó una mano previa en la jugada e invalidó el gol. El Chelsea insistía, pero el marcador se mantenía en cero.

Finalmente, la recompensa llegó al minuto 27, aunque no sin polémica. Jules Koundé, en un desafortunado intento por despejar, envió el balón a su propia portería, lo que puso en ventaja al Chelsea. La acción se originó en un tiro de esquina cobrado en corto , donde la defensa blaugrana dejó completamente solo a Marc Cucurella.

¿Es offside de Cucurella para el gol del Chelsea? ¿Si o no? pic.twitter.com/A3cbLUkWgF — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 25, 2025

La posición del lateral español generó dudas y, por un momento, todo indicaba que el gol sería anulado por fuera de juego. No obstante, tras la revisión del VAR, se confirmó que Cucurella estaba habilitado por centímetros gracias a Pau Cubarsí, lo que validó el tanto que desató la euforia en Stamford Bridge.