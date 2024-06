La Selección de Francia pasó a octavos de final de la Eurocopa 2024 en un grupo que tenía como rivales a Austria, Países Bajos y Polonia. En los tres partidos marcaron dos goles; uno en contra y el otro de penal.

Empató dos partidos y ganó uno. Pasa de ronda como segundo lugar por detrás de los sorprendentes austriacos con 5 puntos.

Después de empatar 1-1 con Polonia el martes 25 de junio, Didier Deschamps se dirigió a la tribuna para saludar a los hinchas, se cruzó con Eduardo Camavinga y tuvieron un intercambio poco feliz: el técnico le reprochó la cantidad de veces que el volante del Real Madrid se resbaló. Había ingresado al minuto 60. Deschamps estaba disgustado por el rendimiento de sus suplentes.

En rueda de prensa lamentó que los cambios no hayan servido para modificar el resultado del partido: “Podemos hacerlo mejor, pero no es para que se sientan culpables, porque nunca es fácil remontar. Algunos dirán que no marcamos a menudo la diferencia. En general, estamos por delante. Pero cuando vamos en busca de un resultado, no siempre ha tenido el efecto deseado. Podría haber sido mejor”, apuntó el técnico.

El diario L´Equipe informa que existe cierta tensión entre el entrenador y el jugador del Real Madrid. El entrenamiento las cámaras enfocaron como el seleccionador le preguntaba a Camavinga: "Estás listo? Podemos comenzar". Luego, en la plática el video revela un diálogo que en base a la expresión corporal de ambos recrea una discusión sugerente: Deschamps abre los brazos en señal de irritación o inquietud y Camavinga revisa dos veces los tapones de sus botines. La discusión que empezó tras el empate con Polonia siguió días después.

El medio francés apunta a que el seleccionador, aún en caliente por el empate, le recriminó la elección de los tacos por sus continuos resbalones sobre el césped. En el entrenamiento de esta tarde a puerta abierta, hay detalles muy evidentes de que algo había pasado entre ambos y algo había que aclarar.

𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁 la séance physique 😤 pic.twitter.com/TfzSAOQmXS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 27, 2024

Camavinga se quedó de los últimos ensayando el remate, entre los que se encontraba Mbappé, Griezmann o Zaire Emery. Sin Theo Hernández, que junto a la mayor parte de los titulares trabajó sobre todo la recuperación, Deschamps colocó al madridista en el lado izquierdo pero en un equipo con tres atrás mientras que en el otro lo hacía Benjamin Mendy.

Deschamps tiró del madridista para esa zona del campo en el Mundial de Qatar, pero en la Eurocopa ha entrado tanto ante Austria como frente a Polonia como centrocampista mientras que no jugó un minuto frente a los Países Bajos. Deschamps, sin embargo, no ha conseguido aún el efecto Camavinga que logró Ancelotti.