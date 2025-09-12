Vibrante 2-2 entre Sevilla y Elche

Un partidazo fue el que se vivió en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con el empate a 2 goles entre Los Sevillistas y Elche, por la fecha 4 de la Liga.

En un vibrante encuentro, Isaac Romero se hizo cargo de la pelota para convertir el primero para Sevilla con un disparo certero en el minuto 27 de la primera etapa. Sin embargo, Elche se levantó y anotó dos goles de jugada y de tiro libre, uno en el segundo tiempo (8′) y otro en la misma etapa (24′), ejecutados por André Silva primero y por Rafael Mir después. Lejos de rendirse, el equipo de Matías Almeyda encontró el empate a través de una jugada que resolvió magistralmente Peque Fernández en el minuto 39 de la segunda etapa.

Peque Fernández se ganó los aplausos con su brillante definición a los 39 minutos del segundo tiempo. Con un centro de Alexis Sánchez, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

El desempeño Peque Fernández lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Sevilla mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 2 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Rafael Mir. El atacante de Elche brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 9 pases correctos.

El DT de Sevilla, Matías Almeyda, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Orjan Nyland en el arco; Juanlu Sánchez, Tanguy Nianzou, Marcão y César Azpilicueta en la línea defensiva; Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj y Batista Mendy en el medio; y Alfon González, Isaac Romero y Ruben Vargas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Eder Sarabia salió con una disposición táctica 5-3-2 con Matías Dituro bajo los tres palos; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas y Adriá Pedrosa en defensa; Ali Houary, Aleix Febas y Martim Neto en la mitad de cancha; y Rafael Mir y André Silva en la delantera.

Javier Alberola Rojas fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En la próxima fecha, los Sevillistas visitarán a Alavés y Elche jugará de local frente a Real Oviedo.

De esta manera el local está en el décimo primer puesto en el campeonato con 4 puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el sexto lugar.

Cambios en Sevilla

60′ 2T – Salieron Tanguy Nianzou por Andrés Castrín, Nemanja Gudelj por Alexis Sánchez y Alfon González por Gabriel Suazo

78′ 2T – Salieron Ruben Vargas por Peque Fernández y Juanlu Sánchez por Adnan Januzaj

Amonestados en Sevilla:

8′ 1T Lucien Agoumé (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 43′ 1T Isaac Romero (Conducta antideportiva), 6′ 2T Tanguy Nianzou, 47′ 2T Matías Almeyda (Insultar o desaprobar al árbitro) y 47′ 2T César Azpilicueta (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Elche

59′ 2T – Salió Ali Houary por Rodrigo Mendoza

79′ 2T – Salieron Rafael Mir por Alvaro Rodriguez y Víctor Chust por Héctor Fort

87′ 2T – Salieron Adriá Pedrosa por Léo Pétrot y Martim Neto por John Donald

Amonestados en Elche: