Victor Osimhen ayudó con doblete a Galatasaray en victoria 3-1 frente a FK Bodo/Glimt

FK Bodo/Glimt estuvo cerca de descontar en el minuto 42 de la primera etapa, pero el remate de Sondre Brunstad Fet se estrelló en uno de los palos.
A pesar de haberlo intentado y ser superior con una posesión del balón del 64%, FK Bodo/Glimt no pudo remontar el marcador a su favor.
El desempeño Victor Osimhen lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Galatasaray mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 9 veces al arco contrario y acertar 9 pases correctos.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Andreas Helmersen. El atacante de FK Bodo/Glimt brilló al convertir 1 gol y dar 20 pases correctos.
El DT de Galatasaray, Okan Buruk, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Ugurcan Cakir en el arco; Rolland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en la línea defensiva; Leroy Sane, Mario Lemina, Lucas Torreira y Yunus Akgün en el medio; y Victor Osimhen y Baris Yilmaz en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Kjetil Knutsen salió con una disposición táctica 4-3-3 con Nikita Haikin bajo los tres palos; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami y Fredrik Bjorkan en defensa; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en la mitad de cancha; y Sondre Auklend, Kasper Hogh y Jens Hauge en la delantera.
Michael Oliver fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Rams Park.
En la próxima fecha, Galatasaray visitará a Ajax y FK Bodo/Glimt jugará de local frente a Mónaco.
Cambios en Galatasaray
- 64′ 2T – Salió Baris Yilmaz por Eren Elmali
- 65′ 2T – Salió Mario Lemina por Gabriel Sara
- 72′ 2T – Salieron Victor Osimhen por Mauro Icardi y Yunus Akgün por Kaan Ayhan
- 87′ 2T – Salieron Lucas Torreira por Berkan Kutlu y Hakon Evjen por Anders Klynge
Amonestado en Galatasaray:
- 43′ 2T Ismail Jakobs
Cambios en FK Bodo/Glimt
- 68′ 2T – Salieron Sondre Brunstad Fet por Daniel Bassi, Haitam Aleesami por Villads Nielsen y Kasper Hogh por Andreas Helmersen
- 81′ 2T – Salió Fredrik Bjorkan por Isak Määttä
Amonestado en FK Bodo/Glimt:
- 6′ 2T Fredrik Bjorkan