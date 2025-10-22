Victor Osimhen ayudó con doblete a Galatasaray en victoria 3-1 frente a FK Bodo/Glimt

Este miércoles, el delantero Victor Osimhen no decepcionó y marcó dos goles, liderando a Galatasaray hacia el triunfo por 3-1 sobre FK Bodo/Glimt en la fecha 3 de la Champions. La sobresaliente actuación de Victor Osimhen alcanzó su punto culminante cuando ejecutó dos disparos (2′ y 32′ 1T). Yunus Akgün también aportó con su gol, marcado en el minuto 14 de la segunda mitad tras una jugada. FK Bodo/Glimt sólo pudo encontrar la red rival con la anotación de cabeza de Andreas Helmersen, en el minuto 30 de la misma etapa.

FK Bodo/Glimt estuvo cerca de descontar en el minuto 42 de la primera etapa, pero el remate de Sondre Brunstad Fet se estrelló en uno de los palos.

A pesar de haberlo intentado y ser superior con una posesión del balón del 64%, FK Bodo/Glimt no pudo remontar el marcador a su favor.

El desempeño Victor Osimhen lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Galatasaray mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 9 veces al arco contrario y acertar 9 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Andreas Helmersen. El atacante de FK Bodo/Glimt brilló al convertir 1 gol y dar 20 pases correctos.

El DT de Galatasaray, Okan Buruk, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Ugurcan Cakir en el arco; Rolland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en la línea defensiva; Leroy Sane, Mario Lemina, Lucas Torreira y Yunus Akgün en el medio; y Victor Osimhen y Baris Yilmaz en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Kjetil Knutsen salió con una disposición táctica 4-3-3 con Nikita Haikin bajo los tres palos; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami y Fredrik Bjorkan en defensa; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en la mitad de cancha; y Sondre Auklend, Kasper Hogh y Jens Hauge en la delantera.

Michael Oliver fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Rams Park.

En la próxima fecha, Galatasaray visitará a Ajax y FK Bodo/Glimt jugará de local frente a Mónaco.

Cambios en Galatasaray

64′ 2T – Salió Baris Yilmaz por Eren Elmali

65′ 2T – Salió Mario Lemina por Gabriel Sara

72′ 2T – Salieron Victor Osimhen por Mauro Icardi y Yunus Akgün por Kaan Ayhan

87′ 2T – Salieron Lucas Torreira por Berkan Kutlu y Hakon Evjen por Anders Klynge

Amonestado en Galatasaray:

43′ 2T Ismail Jakobs

Cambios en FK Bodo/Glimt

68′ 2T – Salieron Sondre Brunstad Fet por Daniel Bassi, Haitam Aleesami por Villads Nielsen y Kasper Hogh por Andreas Helmersen

81′ 2T – Salió Fredrik Bjorkan por Isak Määttä

Amonestado en FK Bodo/Glimt: