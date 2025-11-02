Victoria apretada de Celta por 2-1 sobre Levante con un gol agónico incluido

Por la fecha 11 de la Liga, los Celestes se llevaron este domingo tres puntos como visitante frente a los Granotes. En el minuto 39 del primer tiempo, Celta tomó la delantera con una jugada de Óscar Mingueza. Aunque Levante logró empatar al minuto 20 de la segunda etapa gracias a un gol de jugada de Kervin Arriaga, la visita aseguró la victoria con la anotación de Miguel Román, otra vez de jugada, cuando transcurrían 45′ de la misma mitad.

Kervin Arriaga hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 20 de la segunda etapa. Con una jugada individual, el volante se llevó la pelota por la izquierda y, desde el área grande, remató el balón en el palo izquierdo del arquero.

El delantero de Levante Etta Eyong desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 36 del primer tiempo.

Miguel Román se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Celta metió 1 gol, efectuó 20 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Óscar Mingueza. El zaguero de Celta fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Levante, Julián Calero, planteó una estrategia 4-4-2 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matías Moreno y Manu Sánchez en la línea defensiva; Víctor García, Unai Vencedor, Kervin Arriaga y Roger Brugué en el medio; y Carlos Álvarez y Etta Eyong en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Claudio Giráldez se pararon con un esquema 5-4-1 con Ionut Radu bajo los tres palos; Óscar Mingueza, Javier Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso y Sergio Carreira en defensa; Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Ferrán Jutglà y Bryan Zaragoza en la mitad de cancha; y Borja Iglesias en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Ciutat de València fue Alejandro Quintero González.

Los Granotes visitarán a Atlético de Madrid en la próxima jornada. Por el lado de los Celestes jugarán de local frente a Barcelona.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 9 puntos y en el décimo séptimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 13 unidades y ocupa el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Levante

45′ 2T – Salió Víctor García por Jon Olasagasti

57′ 2T – Salió Roger Brugué por Carlos Espí

81′ 2T – Salieron Jeremy Toljan por Adrián de la Fuente y Manu Sánchez por Alan Matturro

89′ 2T – Salió Carlos Álvarez por José Luis Morales

Amonestados en Levante:

13′ 2T Jeremy Toljan (Conducta antideportiva) y 23′ 2T Unai Elgezabal (Conducta antideportiva)

Expulsado en Levante:

28′ 1T Unai Vencedor (Roja directa)

Cambios en Celta

59′ 2T – Salió Marcos Alonso por Carlos Dominguez

67′ 2T – Salieron Fran Beltrán por Iago Aspas y Ferrán Jutglà por Hugo Sotelo

78′ 2T – Salieron Ilaix Moriba por Miguel Román y Javier Rodríguez por Jones El-Abdellaoui

Amonestados en Celta: