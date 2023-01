VIDEO | Ancelotti regaña públicamente a Rodrygo: el gesto del brasileño que hizo enojar al técnico del Real Madrid

La imagen de Carlo Ancelotti tras el primer gol del Real Madrid en La Cerámica, cuando se giró hacia su banquillo y dedicó unos gestos de reproche al brasileño Rodrygo Goes, explicó el técnico italiano que se debió a que su jugador no le saludó cuando fue sustituido.

“El cambio de Rodrygo creo que en el descanso tenía un musculo un poco cargado y he preferido no arriesgar. Ha hecho sus deberes, no ha saludado porque creo que se ha olvidado pero para mí no cambia nada”, manifestó en rueda de prensa en La Cerámica.