Video: Así fue el golazo de Arda Güler desde más de 65 metros ante el Elche

Arda Güler protagonizó uno de los goles más comentados de la temporada este sábado al anotar desde más de 68 metros de distancia en la victoria 4-1 del Real Madrid sobre el Elche en la jornada 28 de LaLiga. El tanto sorprendió al portero Matías Dituro completamente adelantado y se convirtió en el gol de mayor distancia registrado en LaLiga en los últimos 15 años.

El Real Madrid venció al Elche con comodidad pese a presentar nueve bajas por lesión y cinco jugadores del filial en el campo. Los goles de Antonio Rüdiger al minuto 39, Federico Valverde antes del descanso y Dean Huijsen de cabeza al minuto 66 sentenciaron el partido antes de que Güler escribiera su propia página en el Bernabéu.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, calificó el tanto como "una obra de arte" y señaló que ese gol por sí solo valía el precio de la entrada. El entrenador describió la reacción del estadio como de asombro total, incluyendo la suya propia al ver el balón entrar en la portería desde esa distancia.

Con este resultado, el Real Madrid reduce la distancia con el líder Barcelona a tan solo un punto en LaLiga, cerrando una semana perfecta para los merengues que también incluyó la victoria 3-0 sobre el Manchester City en la Champions League.

El golazo de Güler

La jugada llegó al minuto 89 con el partido ya definido. Güler tomó el balón en el centro del campo, observó la posición adelantada del portero Dituro y disparó una vaselina magistral que se coló en la portería para poner el 4-1 definitivo. La celebración en el Bernabéu fue inmediata con todo el estadio de pie.

El técnico del Elche, Éder Sarabia, también reconoció la calidad del tanto pese a la derrota. El entrenador rival admitió que más allá del resultado, como aficionado al fútbol tuvo que reconocer la genialidad de la jugada, destacando a Güler como uno de los mejores jugadores del mundo en este momento.

El gol del turco no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. Publicaciones como AS y El País lo catalogaron como una pieza de museo y un momento de genialidad pura, consolidándolo como uno de los candidatos más firmes al Premio Puskás que entrega la FIFA cada año al mejor gol de la temporada.

El tanto también tuvo un impacto directo en la tabla de LaLiga. Con los tres puntos sumados ante el Elche, el Real Madrid completa una semana de diez puntos entre liga y Champions, cerrando con una victoria que mete presión al Barcelona de cara a las últimas jornadas del campeonato español.

Con este gol, Arda Güler sigue consolidándose como una de las jovenes figuras más importantes del Real Madrid en esta temporada. El joven turco suma un tanto histórico a su palmarés personal en una semana donde los merengues demostraron estar listos para pelear por todos los títulos que restan en el calendario.