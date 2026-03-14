Real Madrid golea 4-1 al Elche y se mantiene en la pelea por el liderato de LaLiga

Real Madrid venció 4-1 al Elche este sábado en el estadio Santiago Bernabéu en la jornada 28 de LaLiga, resultado que mantiene al conjunto merengue en la pelea directa por el liderato del campeonato español. Con este triunfo, el Madrid alcanza los 67 puntos e iguala momentáneamente al Barcelona, que este domingo deberá enfrentarse al Sevilla.

El equipo dirigido desde el banquillo blanco mostró solidez y contundencia ofensiva ante su afición en un partido que comenzó a definirse antes del descanso. Los merengues resolvieron el encuentro con autoridad y suman su tercer triunfo consecutivo en LaLiga en un momento clave de la temporada.

El resultado llega además en una semana cargada de actividad para el Madrid, que el próximo martes tiene pendiente un compromiso de alto nivel en la Champions League. Los merengues llegan a ese partido con confianza tras una goleada que refuerza su estado de forma en las últimas jornadas.

Los goles del Madrid

El dominio merengue comenzó a verse en el marcador al minuto 39, cuando el defensor alemán Antonio Rüdiger apareció dentro del área para conectar un potente remate que abrió el marcador. Antes del descanso, al minuto 45, el uruguayo Federico Valverde firmó un golazo para ampliar la ventaja y confirmar su buen momento goleador tras su destacada actuación a mitad de semana.

En el segundo tiempo, el Madrid mantuvo el control del encuentro y encontró el tercer tanto al minuto 66 gracias al joven defensor Dean Huijsen, quien de cabeza dio tranquilidad al conjunto blanco con el 3-0. El partido parecía encaminado hacia un resultado aún más abultado cuando el Elche logró descontar al minuto 85 con un remate que terminó desviando el canterano merengue Manuel Ángel en propia puerta.

La última palabra la tuvo el turco Arda Güler, quien selló la goleada con un zurdazo desde larga distancia que sorprendió al portero rival y puso el definitivo 4-1 en el marcador. El tanto de Güler fue el más aplaudido de la noche por la calidad del remate y cerró la celebración en el Bernabéu.

Con este resultado, el Real Madrid cierra su semana liguera con tres puntos y mantiene el paso en LaLiga, donde la diferencia con el Barcelona se reduce a cero puntos de manera momentánea. Los merengues siguen siendo uno de los candidatos más firmes al título en una temporada donde la pelea con los azulgrana promete mantenerse hasta la última jornada.