Federico Valverde, figura total de la Champions League: MVP, mejor gol y once ideal

El uruguayo Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, fue designado mejor jugador de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones gracias a su brillante actuación en la victoria ante el Manchester City. Además, su tercer tanto fue elegido el mejor gol de los encuentros del miércoles y también fue incluido en el once ideal.

Valverde fue el gran protagonista del duelo disputado en el estadio Santiago Bernabéu, en el que el primer triplete de su carrera selló el 3-0 conseguido por el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa.

Además, su última diana fue elegida el mejor gol del miércoles, mientras que el logrado por el francés Michael Olise, del Bayern Múnich, ante el Atalanta, fue el preferido del martes.

El mediocampista uruguayo es el tercer jugador reconocido como el mejor de la jornada de la Champions. El francés Kylian Mbappé fue designado en la segunda y quinta fecha, y el brasileño Vinicius Junior en la séptima.

Valverde también está incluido en el once ideal de la ida de octavos. El equipo lo integran además su compañero Thibaut Courtois, Josip Stanisic (Bayern), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Ismail Jakobs (Galatasaray), Mario Lemina (Galatasaray), Sondre Brunstad Fet (Bodo Glimt), Michael Olise (Bayern), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Khvicha Kvaratskhelia (PSG).