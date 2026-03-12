Champions League: Así quedaron los encuentros de ida de los octavos de final, ¿cuándo se jugarán los partidos de vuelta?

Se disputaron los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, una jornada marcada por encuentros vibrantes y una gran paridad entre los equipos.

A lo largo de los ocho duelos disputados entre martes y miércoles, cinco equipos hicieron valer su condición de local, dos compromisos terminaron en empate y solo un conjunto cayó en su propio estadio, reflejando lo equilibrada que ha sido esta fase del torneo.

El encargado de abrir la ronda fue Galatasaray, que recibió en Turquía al Liverpool en un duelo de alta intensidad. El conjunto turco logró imponerse 1-0 gracias a un gol de Mario Lemina en el primer tiempo, resultado que le permite viajar a Anfield con una ligera pero valiosa ventaja.

Ese mismo día, el Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad al golear 5-2 al Tottenham, dejando la eliminatoria muy encaminada. El equipo colchonero firmó una actuación contundente con un doblete de Julián Álvarez y goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand.

Por su parte, el Barcelona rescató un empate importante en su visita al Newcastle en St. James’ Park. Los locales se adelantaron con un gol de Harvey Barnes, pero cuando el partido llegaba a su final apareció Lamine Yamal para marcar el 1-1, dejando la serie abierta para la vuelta en España.

Otro resultado contundente lo protagonizó el Bayern Múnich, que prácticamente aseguró su clasificación tras golear 6-1 al Atalanta como visitante en Bérgamo. Los tantos del conjunto bávaro fueron obra de Josip Stanišić, Serge Gnabry, Jackson, Jamal Musiala y un doblete de Michael Olise, en una exhibición ofensiva demoledora.

La jornada del miércoles comenzó con un empate en Alemania entre Bayer Leverkusen y Arsenal. El conjunto local se adelantó con un gol de Robert Andrich, pero los londinenses rescataron la igualdad en los minutos finales gracias a un penal convertido por Kai Havertz.

En el duelo más esperado de los octavos de final, el Real Madrid volvió a demostrar su jerarquía en la Champions al vencer 3-0 al Manchester City en el Santiago Bernabéu. A pesar de llegar con numerosas bajas, el conjunto merengue firmó una actuación sólida, con Federico Valverde como gran figura tras anotar los tres goles del encuentro.

Una de las sorpresas de la ronda la protagonizó el Bodø/Glimt, que se impuso 3-0 al Sporting de Portugal en Noruega. Los goles de Brunstad, Blomberg y Høgh le dieron al conjunto noruego una ventaja importante de cara al compromiso de vuelta.

La jornada se cerró en París, donde el Paris Saint-Germain derrotó 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes. Por el conjunto parisino marcaron Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia, quien firmó un doblete, mientras que Malo Gusto y Enzo Fernández descontaron para el equipo inglés.

Los partidos de vuelta de los octavos de final se disputarán el martes 17 y miércoles 18 de marzo, fechas en las que se conocerán los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del torneo más prestigioso del fútbol europeo.