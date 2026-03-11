Valverde tras su triplete ante el City: “Fue mi mejor partido, sobre todo por los goles”

El uruguayo Federico “Fede” Valverde, autor de los tres goles en la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, confesó que siempre soñó con vivir “una noche así”, aunque aseguró que la eliminatoria todavía no está definida.

“Increíble. Uno siempre sueña con noches así. Agradezco a mis compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre nos apoya, aunque está siendo una temporada difícil”, declaró.

El mediocampista uruguayo también reconoció que probablemente fue su mejor actuación con la camiseta del Real Madrid. “Seguro que fue mi mejor partido, sobre todo por los goles. Disfruté mucho hoy del fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento y alegre, pero sobre todo por el triunfo del equipo”, añadió en declaraciones a Movistar+.

Valverde también explicó parte de la estrategia diseñada por el técnico Álvaro Arbeloa, que apostó por un sistema sin un delantero centro fijo y con la llegada desde segunda línea del mediocampista uruguayo. “Intento llegar como me pide el entrenador, desde segunda línea para atacar. Hoy teníamos más jugadores en el mediocampo para tener el balón y traté de incorporarme más al ataque. Mis compañeros me dieron balones increíbles y estoy muy agradecido”, explicó.

El jugador reveló que el equipo había trabajado una jugada específica para aprovechar la presión del Manchester City. “Habíamos entrenado bastante las salidas desde el saque de puerta. Sabíamos que ellos presionan uno contra uno y que habría espacios. Somos rápidos arriba y lo aprovechamos bien”, señaló.

Valverde también destacó el compromiso colectivo del equipo, que afrontó el partido con siete bajas importantes, y lamentó el penalti fallado por Vinícius Júnior. “Tenemos que tratarnos como hermanos: defendernos, ayudarnos y cubrirnos las espaldas. Cuando el equipo está unido se nota. Si todos trabajamos juntos podemos conseguir grandes cosas”.

Sobre el partido de vuelta en Inglaterra, el uruguayo fue prudente pese al 3-0 logrado en el Bernabéu. “Es una pena el penalti, pero lo importante fue el trabajo del equipo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy difíciles, presionan mucho y su afición aprieta. Tenemos que ir como si el resultado fuera 0-0 y trabajarlo bien”, sentenció.