Noche mágica de Champions: el Real Madrid supera al Manchester City con exhibición de Federico Valverde

El Real Madrid se mueve con maestría en el terreno de los imposibles. Para el resto del mundo, porque cuando se trata de una noche de Champions en el Santiago Bernabéu, lo inesperado suele ocurrir. Y este miércoles fue el turno de Federico Valverde, protagonista de una noche histórica con un triplete que guió la victoria blanca ante el Manchester City.

En el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, la pizarra de Álvaro Arbeloa, en su primer gran reto como técnico del Real Madrid, se impuso a la de Pep Guardiola, quien sumó otra noche amarga en territorio madridista.

El Real Madrid llegó al encuentro con siete bajas importantes por lesión: Éder Militão, David Alaba, Carreras, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Rodrygo y Kylian Mbappé. De ellos, al menos cuatro habrían sido titulares en condiciones normales.

Sin embargo, las ausencias no impidieron que el equipo ofreciera otra noche memorable en el Bernabéu, que volvió a ser escenario de una de esas historias que alimentan la leyenda europea del club.

El Manchester City llegaba con mejores sensaciones que la temporada pasada, cuando se enfrentó al Madrid con numerosas bajas y sin encontrar su mejor versión futbolística. El propio Pep Guardiola lo reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro, destacando el mejor momento competitivo de su equipo.

Pero el césped no respaldó sus palabras. El Bernabéu ya había sido escenario de noches difíciles para el técnico catalán, como el 4 de mayo de 2022, cuando un doblete de Rodrygo en apenas dos minutos forzó la prórroga de una eliminatoria que terminaría ganando el Real Madrid.

También quedó en la memoria el duelo de 2024 en el Etihad, cuando el equipo entonces dirigido por Carlo Ancelotti resistió hasta los penaltis, donde Andriy Lunin se convirtió en héroe.

La noche de Valverde

Esta vez, el protagonista fue Federico ‘Fede’ Valverde. El uruguayo firmó el primer triplete de su carrera con goles en los minutos 20, 27 y 42, desatando la euforia en el Bernabéu y dejando el partido prácticamente decidido antes del descanso.

El primer tanto llegó tras una acción simple pero efectiva: balón largo de Courtois, error de Nico O’Reilly en el duelo aéreo y definición de Valverde ante Donnarumma.

El segundo llegó tras un rebote provocado por Rúben Dias en un pase filtrado que dejó al uruguayo nuevamente frente al arco. El tercero fue una auténtica obra de precisión: pase picado de Brahim Díaz y una vaselina de Valverde para sellar el 3-0.

‘El Pajarito’, como se le conoce, apareció en todos los sectores del campo. Partiendo desde el costado derecho, ayudó defensivamente ante Doku y tuvo libertad para atacar, dominando el partido con su despliegue físico.

La pizarra de Arbeloa supera a Guardiola

El duelo ante el Manchester City representaba la primera gran prueba para Álvaro Arbeloa desde su llegada al banquillo madridista. Su inicio había estado marcado por resultados irregulares: cuatro derrotas en 14 partidos, incluida la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete, además de tropiezos ante Benfica, Osasuna y Getafe.

La eliminatoria frente al City se presentaba como un punto de inflexión, y el técnico español respondió con un planteamiento eficaz. Arbeloa apostó por cuatro centrocampistas, con Brahim Díaz alternando entre el apoyo ofensivo a Vinícius y el trabajo defensivo.

Guardiola, en cambio, optó por un sistema más ofensivo, con cuatro atacantes y Bernardo Silva como interior. El resultado fue claro: ganó Arbeloa. Tanto que, con el 3-0 al descanso, Guardiola se vio obligado a modificar su esquema y dio entrada a Reijnders por Savinho para reforzar el mediocampo.

👑 MI MADRID, TU MADRID, NUESTRO MADRID 👑 pic.twitter.com/MaOeqMo66Y — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 11, 2026

El primer gol del Madrid reflejó perfectamente el plan del técnico blanco: el balón largo de Courtois hacia Valverde no fue casualidad. Guardiola lo había advertido a sus jugadores instantes antes, pero no pudieron evitarlo.

Un resultado que cambia la eliminatoria

El City tuvo un pequeño respiro en la segunda mitad cuando Donnarumma detuvo un penalti a Vinícius, evitando que la ventaja fuera aún mayor.

Incluso Nico O’Reilly estuvo cerca de descontar tras un error defensivo madridista, pero Courtois respondió con una gran intervención para mantener la portería en cero.

El 3-0 final cambia por completo el panorama de la eliminatoria y refuerza la confianza de un Real Madrid que, una vez más, demuestra que en la Champions League y en el Bernabéu lo imposible suele hacerse posible.