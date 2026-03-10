Videos : Atlético de Madrid liquida al Tottenham en 17 minutos entre fallos y jugadas insolitas del portero Kinský

Videos : Atlético de Madrid liquida al Tottenham en 17 minutos entre fallos y jugadas insolitas del portero Kinský

En una noche caótica en el Metropolitano, el Atlético de Madrid aprovechó los errores del joven portero Antonín Kinský.

MADRID, 10/03/2026.- El portero del Tottenham Antonín Kinský se cambia durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Atlético de Madrid y Tottenham, en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

El portero del Tottenham, Antonín Kinský, se lo cambió al minuto 17 del encuentro tras cometer dos errores que le costaron dos goles a su equipo. (Foto Prensa Libre: EFE).

El partido de ida de los octavos de final de la Champions entre Atlético de Madrid y Tottenham se convirtió en una de las noches más caóticas y surrealistas recientes del certamen más importante del viejo continente.

Desde el primer minuto, el conjunto inglés mostró una fragilidad alarmante, y el Atlético, intenso y agresivo, no tardó en capitalizar cada error del cuadro londinense.

Igor Tudor sorprendió de inicio al dejar en el banquillo al habitual titular Guglielmo Vicario para apostar por el joven checo Antonín Kinský. Sin embargo, la decisión apenas duró 17 minutos. El nerviosismo del portero checo se hizo evidente desde el arranque y derivó en dos errores que marcaron el rumbo del partido.

En el minuto 4, Kinský, suplente habitual esta temporada, se resbaló al efectuar un saque de puerta. El balón quedó en pies de Lookman, quien asistió a Julián Álvarez. Este cedió a Marcos Llorente, que definió el 1-0. Once minutos después, el Atlético amplió la ventaja: Griezmann, aprovechando otro resbalón, esta vez del defensa Van de Ven, firmó el 2-0.

El momento más crítico para Kinský llegó en el minuto 15. Tras una cesión de un compañero, falló en el despeje y Julián Álvarez anotó el 3-0. Dos minutos más tarde, Tudor tomó una decisión tajante: reemplazó al joven guardameta para que Vicario ingresara al campo. Kinský, que solo había disputado dos partidos de Copa de la Liga en toda la temporada, abandonó el césped visiblemente afectado, consolado por algunos de sus compañeros.

