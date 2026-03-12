Guardiola se traicionó en el planteamiento, el City naufragó y el Real Madrid expuso otra noche negra de Pep en la Champions

El Manchester City de Pep Guardiola salió derrotado de forma contundente del estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras caer 3-0 ante el Real Madrid.

Fue una noche memorable para el conjunto blanco, que, de la mano de un Federico Valverde estelar —autor de los tres goles—, consiguió una victoria contundente que lo deja bien posicionado para el encuentro de vuelta, que se disputará en Inglaterra.

El duelo volvió a confirmar lo que ya parece una costumbre en las últimas temporadas: el llamado “nuevo clásico europeo”. Real Madrid y Manchester City se han enfrentado de manera recurrente en fases de eliminación directa, y han brindado a los aficionados eliminatorias de alto voltaje, de pronóstico reservado y con notable paridad entre ambos clubes.

Un favorito que se estrelló con la historia: Para este partido de ida, el equipo dirigido por Guardiola llegaba al Santiago Bernabéu como gran favorito, sobre todo porque el conjunto merengue afrontaba el encuentro con siete bajas, varias de ellas de titulares indiscutibles como su estrella Mbappé. En el papel, todo apuntaba a una victoria del City.

La Liga de Campeones, sin embargo, no entiende de favoritismos, y mucho menos cuando el Real Madrid está de por medio. El máximo ganador del torneo sabe cómo jugar este tipo de partidos y eliminatorias. Nunca se puede dar por muerto al conjunto merengue, menos aún en su competición fetiche y en su estadio, un Bernabéu que una vez más se convirtió en una auténtica caldera y empujó a su equipo desde el primer minuto.

A lo largo de su historia, el Real Madrid ha resurgido una y otra vez cuando parecía contra las cuerdas y ha firmado noches memorables. Figuras legendarias como Juanito, Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema marcaron épocas gloriosas. Más recientemente, nombres como Rodrygo Goes, Vinícius Jr. y Joselu se convirtieron en héroes inesperados. Esta vez, el protagonista absoluto fue Federico Valverde, quien firmó una actuación memorable con un triplete que desató la euforia en Chamartín.

Guardiola y sus decisiones en noches grandes

En lo futbolístico, Pep Guardiola —históricamente identificado con un estilo basado en la posesión y el control del mediocampo— volvió a ser víctima de sus ya conocidos “ataques de entrenador” en partidos clave. A lo largo de su carrera, estas decisiones arriesgadas le han costado eliminaciones e incluso títulos.

En esta ocasión, el técnico catalán apostó por un once excesivamente ofensivo, con cinco atacantes y apenas un mediocampista natural. La idea era clara: intentar sentenciar la eliminatoria desde el primer partido. El City formó con Haaland como delantero centro, respaldado por Savinho, Doku y Semenyo, con Bernardo Silva de enlace jugando de volante mixco —aunque de clara vocación ofensiva— y Rodri como único mediocentro puro.

El técnico español del Manchester City Pep Guardiola dando indicaciones en el encuentro entre Real Madrid y Manchester City Foto Prensa Libre: EFE).

Este planteamiento resultó ser un pecado capital. Guardiola, quien en otras ocasiones ha priorizado poblar el centro del campo —incluso al jugar sin delantero y con un “falso nueve”—, decidió apartarse de su esencia. El resultado fue un equipo partido, superado en las transiciones y sin equilibrio defensivo.

Un primer tiempo para el olvido

El Real Madrid, muy compacto y ordenado, supo explotar los espacios con transiciones largas. Valverde fue omnipresente, rompió líneas, apareció por todo el campo y castigó cada desajuste del City. El 3-0 ya en el primer tiempo reflejaba con claridad lo sucedido en el terreno de juego.

Guardiola intentó recomponer en el complemento al retirar a Savinho para dar ingreso al neerlandés Reijnders, pero el daño ya estaba hecho. El equipo había quedado expuesto desde el inicio y el centro del campo nunca logró recomponerse.

Problemas defensivos sin solución

A los errores en el mediocampo se sumaron los problemas en defensa. Guardiola colocó al uzbeko Khusanov como lateral, pese a ser defensa central, una decisión que volvió a evidenciar las dificultades del City tras la salida de Kyle Walker. A lo largo de la temporada, el técnico ha probado distintas soluciones con Matheus Nunes y Rico Lewis, pero ubicar a un central fuera de su zona natural fue un error que se pagó caro, sobre todo en campo abierto.

Además, la inclusión de Nico O’Reilly como lateral, cuando su posición natural es la de mediocampista, dejó al equipo aún más vulnerable. En ataque se convertía en un interior más, pero en defensa sufrió y evidenció la falta de equilibrio del planteamiento inicial.

Un déjà vu europeo para Guardiola

La alineación presentada por Guardiola sorprendió a propios y extraños, pero terminó por recordar otros episodios dolorosos de su carrera: la semifinal de la Liga de Campeones 2013-2014, cuando fue goleado 0-4 por el Real Madrid con goles de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo tras experimentar con un 4-2-4, o la final del 2021 ante el Chelsea, cuando decidió jugar sin mediocentro defensivo y dejó en el banquillo a Rodri y Fernandinho y jugó con Ilkay Gündogan, Bernardo Silva y Phil Foden en el medio. Naufragó contra los 'Blues', que levantaron su segunda Copa de Europa Una vez más, Guardiola intentó ir un paso más allá y volvió a pagar un precio muy alto en Europa.