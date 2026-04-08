Video: Así fue el golazo de Julián Álvarez ante el Barcelona en la Champions League

El Atlético de Madrid se fue al descanso con ventaja en el Camp Nou gracias a un golazo de tiro libre de Julián Álvarez al minuto 45, en lo que fue el momento más determinante de una primera mitad intensa entre Barcelona y Atlético en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Todo comenzó con la expulsión de Pau Cubarsí, quien vio la tarjeta roja directa tras una falta sobre Giuliano Simeone que el VAR determinó como merecedora de la máxima sanción. La jugada dejó al Barcelona con diez hombres en un momento crucial del partido y le dio al Atlético la oportunidad de aprovechar la superioridad numérica.

¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE.



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Julián Álvarez no desaprovechó la ocasión. El delantero argentino colocó un magistral tiro libre que venció a Joan García para poner el 1-0 y darle momentáneamente al Atlético de Madrid una ventaja de visitante que cambia por completo el panorama de la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el Metropolitano el próximo 14 de abril.

JULIAN ALVAREZ ARE YOU MAD?! pic.twitter.com/f06sZ2aNj2 — Connor (@Connor_LFC8) April 8, 2026

Con este resultado al descanso, el Atlético de Madrid llega en una posición privilegiada para la segunda mitad, sabiendo que un empate o una victoria en el Camp Nou les daría una ventaja enorme de cara a la vuelta en el Metropolitano. Barcelona, en cambio, deberá remontar con diez jugadores en lo que promete ser una segunda mitad de máxima tensión en uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Champions League.