VIDEO | Así fue la fuerte falta de Mbappé que le valió la roja directa en el Alavés vs Real Madrid

Una acción desafortunada cambió el rumbo del partido en el Estadio de Mendizorroza este domingo. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue expulsado con tarjeta roja directa al minuto 37 del encuentro ante el Alavés, tras una entrada peligrosa en medio campo que desató la polémica y dejó a los merengues con un hombre menos durante más de la mitad del partido.

La jugada se dio cuando el francés fue a disputar un balón dividido en la zona central del terreno. En la acción, Mbappé fue con una plancha elevada que impactó directamente en la pierna del rival, a la altura de la rodilla. En primera instancia, el árbitro del encuentro le mostró tarjeta amarilla, pero rápidamente recibió el llamado del VAR para revisar la acción.

Tras observar la repetición desde varios ángulos, el colegiado no dudó en cambiar su decisión inicial y mostró la tarjeta roja directa al delantero madridista por conducta violenta. Con esto, el Real Madrid se vio obligado a jugar el resto del encuentro con 10 hombres, aunque hasta el momento del incidente ganaba por la mínima diferencia.

La expulsión de Mbappé no solo podría afectar el desarrollo del partido, sino que también tendrá repercusiones para los próximos encuentros del conjunto blanco. Se espera que el Comité de Competición determine en los próximos días cuántos partidos de sanción recibirá el atacante francés, dependiendo de la gravedad que consideren en su falta. Por roja directa podrían ser tres partidos, por lo que corre riesgo de perderse la final de la Copa del Rey.

Este incidente llega en un momento clave para el Real Madrid, que pelea codo a codo con el Barcelona por el liderato de LaLiga y se encuentra en plena fase decisiva tanto del campeonato local como de la Copa. La ausencia de su máxima figura ofensiva podría pesar en los próximos compromisos.

Kylian Mbappe first red card got Real Madrid pic.twitter.com/m22IeGQNPf

Cabe destacar que esta es la primera expulsión de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid desde su llegada procedente del PSG.

La entrada violenta ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde muchos consideran la decisión justa, mientras que otros creen que fue una acción sin intención maliciosa. Lo cierto es que el Real Madrid deberá adaptarse a jugar sin su estrella por al menos un partido, a la espera de la resolución oficial.

Should Mbappe be allowed to play the Copa Del Rey final after nearly ending somebody's career? pic.twitter.com/nx8S7gj0i0